Seria vivo V25 wkrótce powiększy się o kolejny model. vivo V25e zauważony w Geekbench

Na początku tego miesiąca zadebiutował kolejny członek serii vivo V25, tym razem był to model Pro. Producent jednak na tym nie kończy i już szykuje się do wprowadzenia na rynek vivo V25e.

To już kolejny raz, kiedy vivo V25e pojawia się w przeciekach. Niedawno zauważono go w Konsoli Google Play, gdzie ujawniono kilka szczegółów jego specyfikacji, a teraz smartfon zawitał również do Geekbench, dzięki czemu dowiedzieliśmy się jeszcze więcej na jego temat.

vivo V25e zauważony w Geekbench. Jaki chipset napędza ten model?

Popularny benchmark zdradza nam przede wszystkim układ, po jaki sięgnęło vivo w przypadku tego smartfona. Jest nim SoC MediaTek Helio G99 z grafiką Mali G57 MC2 i 8 GB pamięci RAM. Pod kątem testów procesor zdobył 539 punktów w teście jednordzeniowym i 1812 punktów w teście wielordzeniowym. Jeśli chodzi o pamięć wbudowaną, mają pojawić się dwie opcje – 128 i 256 GB.

Z wcześniejszych przecieków wiemy, że vivo V25e zasilany będzie przez baterię o pojemności 4500 mAh z obsługą szybkiego ładowania z mocą 44W. Mówi się też o wyświetlaczu o nieznanej przekątnej, ale o rozdzielczości Full HD+ i gęstości pikseli na poziomie 440 ppi.

Rendery, które wyciekły do sieci jakiś czas temu, pokazały nam, że smartfon dostępny będzie w dwóch opcjach kolorystycznych — czarnym i pomarańczowym. Jego premiera planowana jest podobno na wrzesień, więc jesteśmy pewni, że jeszcze nie raz vivo V25e będzie bohaterem plotek.