vivo notuje rekordowy wzrost w segmencie smartfonów premium

Po raz kolejny Counterpoint Research dostarcza nam raport przedstawiający kondycję chińskiego rynku smartfonów. Okazuje się, że o ile ogólna sprzedaż smartfonów spada, to w segmencie smartfonów premium notowany jest wzrost. Na tym polu najlepiej radzi sobie vivo.

Sprzedaż smartfonów w Chinach w II kwartale 2022 roku

Od wielu miesięcy obserwujemy spadek sprzedaży smartfonów. Dotyczy to nie tylko Chin, ale też całego świata. W Państwie Środka, w II kwartale 2022 roku, zanotowano spadek aż o 14%. Winna jest temu inflacja oraz problemy z COVID-19, z jakimi wciąż zmagają się Chiny. Mimo tego bardzo ciekawe wyniki notowane są w segmencie urządzeń premium, czyli takich, których cena wynosi powyżej 400 dolarów. Jednostkowa sprzedaż takich modeli co prawda spadła o 10%, ale jednocześnie udział smartfonów premium w ogólnej sprzedaży wzrósł z 31% w 2Q2021 do 33% w II kwartale tego roku.

Czytaj też: Xiaomi szykuje się do globalnej premiery flagowych smartfonów z serii Xiaomi 12T

Za sprzedaż w tym segmencie odpowiada w zasadzie sześciu producentów, przy czym największy wzrost zanotowało vivo. Firma w drugim kwartale ubiegłego roku zajmowała piąte miejsce (6%), a w tym wskoczyła na drugie, wyprzedzając Huawei, osiągając 13-procentowy udział w sprzedaży smartfonów premium. Swoją pozycję wzmocnił też Honor i Apple, które nadal niepodzielnie “trzyma w garści” ponad 40% sprzedaży modeli premium, co akurat nikogo nie dziwi. Po raz kolejny Huawei zanotował znaczny spadek i znajduje się na trzecim miejscu, to jego udziały spadły do 11% z 19%.

Czytaj też: OnePlus 10T przegrał z JerryRigEverything. Co na to producent? [Aktualizacja]

Analitycy sukcesu vivo upatrują w serii X80, która pozwoliła firmie skutecznie walczyć w segmencie premium. Jeśli zaś chodzi o ogólne wyniki, tutaj dużą rolę odgrywa zmiana strategii producentów, którzy coraz mocniej koncentrują się na flagowych modelach, dostosowując je do chińskich konsumentów i współpracując przy ich tworzeniu z gigantami fotograficznymi takimi jak Leica, Zeiss i Hasselblad. Spodziewać się można, że w kolejnych kwartałach ten segment będzie tylko rósł w siłę, zwłaszcza dzięki powiększającej się ofercie składanych smartfonów.