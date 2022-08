Znamy wydajność nowego chińskiego APU. Zhaoxin KX-6000G przenosi w przeszłość

Zhaoxin to chiński producent procesorów centralnych i graficznych, który tworzy własne architektury i który zawitał właśnie na rynek APU, czyli CPU z iGPU. Wszystko to dzięki układowi KX-6000G i wiecie co? Dziś znamy już wydajność tego nowego chińskiego APU i możemy jednoznacznie stwierdzić, czy Intel, AMD i NVIDIA mogą czuć się zagrożeni z powodu Zhaoxin.

Zhaoxin KX-6000G przetestowany. Znamy wydajność nowego chińskiego APU

Zhaoxin KX-6000G to procesory centralne, które z racji posiadania procesora graficznego (iGPU) możemy równie dobrze nazwać mianem APU. Dlaczego? Bo wykorzystują one ten sam procesor graficzny ZX C1080 wyprodukowany przez firmę Zhaoxin, który znajduje się w karcie graficznej Glenfly Arise-GT-10C0, która została wprowadzony na chiński rynek krajowy kilka dni temu. To wielka zmiana, bo standardowa wersja procesorów KX-6000 ma do dyspozycji jedynie zintegrowany procesor graficzny C-960, który oferuje obsługę VGA, HDMIU i DP w rozdzielczości do 4K.

Czytaj też: Robot bawi się „ciastoliną” niczym dziecko, ale chodzi o coś więcej niż tylko frajdę

Ten procesor graficzny został wyprodukowany w technologii 28 nm, a jego taktowanie wynosi 500 MHz, co przekłada się na 1,5 TFLOPsa wydajności FP32. Oznacza to poziom wydajności kart sprzed wielu lat, ale z drugiej strony Genfly dumnie zaznacza, że klienci mogą liczyć na wsparcie do dwóch monitorów 4K. Z kolei sam procesor centralny ma do zaoferowania 8 rdzeni oraz 16 wątków i co ciekawe, jest to spowodowane zlepieniem ze sobą (MCM) dwóch krzemowych matryc w jednym pakiecie.

Czytaj też: Cyfryzacja w Polsce leży. Jesteśmy prawie najgorsi w Unii Europejskiej

Nowy zintegrowany GPU oferuje nie tylko zwiększoną wydajność, ale także lepsze możliwości graficzne w ofercie Zhaoxin, ale umówmy się – daleko mu do czegoś rewolucyjnego i poziomu oferowanego przez np. APU od AMD. Jest to jednak i tak znaczące ulepszenie względem dotychczasowego układu graficznego firmy, bo około trzykrotnie wydajniejsze w testach 3DMark 11. Ponadto to GPU wykorzystuje zupełnie nowy silnik przetwarzania grafiki i obrazu, który jest kompatybilny z Galaxy Kirin KOS, Tongxin Software UOS, Windows i różnymi innymi chińskimi systemami operacyjnymi.

Czytaj też: POCO C40 z solidną baterią już w Polsce. Nie zabrakło promocji na start

Układ oferuje również pełną zgodność z API DirectX 11, Open GL 4.5 i OpenGL 1.2, jednocześnie będąc w stanie wyświetlać natywny obraz 4K. Jednocześnie w porównaniu do kart graficznych jest na poziomie… 10-letniego modelu GT 630 od NVIDIA, a w GLMark 2 uzyskuje jedynie 3116 punktów, podczas gdy GTX 1650 zdobywa w tym teście ~10500 pkt. W myśl CPU prezentuje sobą z kolei poziom Ryzena 3 1300X oraz Core i5-7500.