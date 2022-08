Nie jesteście przekonani do DDR5? To spójrzcie na to!

Powiedzieć, że DDR5 nie zaliczyły udanej premiery, to jakby nie powiedzieć nic. Od premiery tego standardu pamięci operacyjnej w zeszłym roku regularnie można usłyszeć głosy, że “DDR4 lepsze”, a przynajmniej w stosunku ceny do wydajności. Najgorsze jest to, że niestety nie wszystkie scenariusze ukazywały DDR5 w dobrym świetle wydajności (w myśl wydajności), więc nie zdziwię, jak nadal nie jesteście przekonani do DDR5… ale mam coś dla Was – wyjątkowy test DDR5 w Spider-Man Remastered.

Core i9 w połączeniu z DDR5 podbił ranking wydajności CPU w Spider-Man Remastered

DDR5 od premiery wydaje się standardem “nie dla graczy”. Nie bez powodu, bo w grach trudno o różnicę wydajności, argumentującą sens sięgania po nową generację DDR… ale czy na pewno? Jesteśmy już mniej więcej rok po premierze DDR5, ceny z kosmosu spadły na tyle, że trudno na nie (aż tak) psioczyć, choć nadal są odpowiednio wyższe od cen DDR4 (zwłaszcza przy budowaniu nowej platformy), a gry najwyraźniej coraz bardziej czerpią z wydajnego połączenia CPU+RAM.

To wskazuje przynajmniej Marvel’s Spider-Man Remastered w wydaniu na komputery osobiste, któremu przyjrzał się kanał Hardware Unboxed na YouTube. Tamtejszy twórca porównał ze sobą 32 różne procesory od Intela i AMD, a dumne pierwsze miejsce przypadło Intel Core i9-12900K w parze z pamięciami DDR5-6400 jest nawet o 36% szybszy od tego korzystającego z pamięci DDR4-3200 i opóźnieniami CL14.

Przynajmniej w scenariuszu z aktywowanym DirectX Ray-Tracing, ustawieniami wysokimi i w rozdzielczości 1080p. Co ciekawe, bez aktywowanego ray-tracingu różnica ta spada do 17%, co jest jednoznacznym potwierdzeniem na to, że ta opcja bardzo obciąża procesor centralny,