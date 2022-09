Miliard dolarów na pociski do walki powietrznej. Co dokładnie kupiło USA?

AIM-120 AMRAAM (Advanced Medium-Range Air-to-Air Missile) to amerykańskie kierowane pociski do walki powietrznej średniego zasięgu z aktywnym radiolokacyjnym układem naprowadzania dodatkowo korygowanym systemem nawigacji bezwładnościowej. To właśnie na nie wojsko USA wyda prawie miliard dolarów, jako że firma Raytheon Missiles and Defense wygrała kontrakt o wartości 972 milionów dolarów na ich dostawę.

AIM-120 AMRAAM w nowych wersjach to na wskroś nowoczesne pociski do walki powietrznej. Zamówienie na nie złożyło właśnie 20 krajów

W ramach tej niekonkurencyjnej stałej ceny, będącej tak naprawdę modyfikacją wcześniej przyznanego kontraktu, Raytheon wyprodukuje pociski AMRAAM dla Sił Powietrznych i Marynarki Wojennej, a także dla armii aż 19 innych krajów, a w tym Japonii, Wielkiej Brytanii, Australii i Arabii Saudyjskiej i to do tego stopnia, że w rzeczywistości zamówienia zagraniczne stanowią 42% wartości kontraktu.

Czytaj też: Będzie polował na wrogie okręty podwodne. Prace nad pierwszą nową fregatą USA ruszyły

Samo w sobie zamówienie jest o tyle wyjątkowe, że jako pierwsze w historii obejmuje produkcję najnowszych wersji AIM-120D3 i AIM-120C8 AMRAAM z najnowszymi formami, dopasowaniem, odświeżeniem funkcji i aktualizacjami oprogramowania oraz sprzętu. Tyczy się to więc “modernizacji F3R”, która obejmuje ulepszone karty obwodów i inny sprzęt w systemie naprowadzania AMRAAM, a także zaktualizowane oprogramowanie, które sprawi, że pociski będą bardziej zdolne do walki z zaawansowanymi zagrożeniami.

Czytaj też: Niszczyciel samolotów przetestowany na myśliwcu Gripen E. Te pociski są czterokrotnie szybsze od dźwięku

Wspomniane warianty -D i -C to pociski o zasięgu odpowiednio (ponad) 105 i 160 kilometrów, które rozpędzają się w kierunku celu do prędkości Mach 4. To o tyle ważne, że te pociski są typem powietrze-powietrze, co oznacza, że ich przeznaczenie obejmuje niszczenie wrogiego lotnictwa z myśliwcami na czele.

Czytaj też: Przy nim Bayraktar TB2 to zabawka. Turecki dron bojowy Kilizelma będzie cichym zabójcą

Sama modernizacja F3R została już sprawdzona w praktyce, bo firma Raytheron wraz z Siłami Powietrznymi USA przeprowadziła z powodzeniem pierwszy test ostrzału AMRAAM z modernizacją F3R przeciwko celowi. Miało to miejsce 30 czerwca i podczas tego testu F-15E Strike Eagle wystrzelił pocisk w kierunku celu odległego celu, udowadniając, że pocisk został pomyślnie zintegrowany z myśliwcem i działa zgodnie z przeznaczeniem.