Niszczyciel samolotów przetestowany na myśliwcu Gripen E. Te pociski są czterokrotnie szybsze od dźwięku

W ostatni tydzień sierpnia dowiedzieliśmy się o historycznym teście, w którym to szwedzki koncern Saab przeprowadził pierwsze testowe odpalenie zaawansowanego pocisku Meteor z wykorzystaniem Gripen E. Sprawdzian zakończył się sukcesem, co potwierdziło możliwość stosowania tych zaawansowanych pocisków w połączeniu z szwedzkim lekkim myśliwcem wielozadaniowym produkowanym zresztą przez koncern lotniczy SAAB.

Gripen E odpalił pocisk Meteor. To istny “niszczyciel samolotów” wroga

W ramach tego testu kosztujący dwa miliony dolarów pocisk typu BVRAAM został z powodzeniem wystrzelony w stronę celu na wysokości ~5 kilometrów nad poligonem Vidsel w północnej Szwecji. Ten opracowany przez koncern MBDA pocisk to jeden z najbardziej zaawansowanych Beyond Visual Range Air-to-Air Missile, który może działać w najbardziej wymagających środowiskach. Może z powodzeniem zniszczyć wiele różnych celów – od samolotów myśliwskich po małe bezzałogowe statki powietrzne i pociski manewrujące.

Dlaczego we wstępie wspomniałem, że był to test “historyczny”? Bo podobnie jak “historyczne czasy”, które możemy rozpoznać po tym, że zmienia się wiele i szybko, oddanie na służbę pocisku Meteor w połączeniu z Gripen E zwiększyłoby znacząco możliwości tego myśliwca w walce powietrznej. Ten pocisk, będący owocem programu Meteor, to istny niszczyciel wrogiego lotnictwa, który powstał z racji jednego z najbardziej udanych europejskich projektów obronnych.

W nim Wielka Brytania, Francja, Niemcy, Włochy, Hiszpania i Szwecja połączyły siły, aby stworzyć ten zmieniający oblicze pocisk do walki powietrznej. To pocisk powietrze-powietrze z silnikiem ramjet, którego zasięg wynosi 200 km, co oznacza, że pilot wcale nie musi widzieć celu, aby w niego trafić. Pewność zestrzelenia utrzymuje się jednak na niższym poziomie, bo ~60 kilometrów za sprawą prędkości powyżej Mach 4 oraz naprowadzaniu inercyjnemu i aktywnemu. Dodatkowo system napędu pozwala pociskowi aktywnie dostosowywać swoją prędkość celu poprzez aktywną manipulację ciągiem.