Pomyśl o emeryturze. Alior Bank za założenie konta IKE lub IKZE daje voucher na Netfliksa

Indywidualne Konto Emerytalne (IKE) oraz Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE) to dodatkowe formy zabezpieczenia finansowego na stare lata. Jeśli do końca tego roku zdecydujecie się je otworzyć przez Alior Bank i wpłacić tam minimum 1000 zł, możecie otrzymać w zamian voucher o wartości 60 zł do wykorzystania na Netfliksie.