Allegro Smart Week lada moment. Rekordzista zaoszczędził fortunę na kosztach wysyłek

Wiele wskazuje na to, że będziemy mieli bardzo ciepły październik za sprawą promocji cenowych Amazon oraz Allegro, które zupełnym przypadkiem pokrywają się w czasie. Ekskluzywne Okazje Amazon Prime zaplanowano na 11 i 12 października, ale już od 10 października rusza Allegro Smart Week.

Smart Week określany przez Allegro mianem festiwalu niskich cen potrwa do niedzieli 16 października. Każdego dnia możemy liczyć na nowe promocje i rabaty sięgające nawet 50%. Z oferty będą mogli skorzystać zarówno posiadacze pakietu Smart!, jak i testowego Smart! na start.

Usługa Allegro Smart! kosztuje 49 zł rocznie lub 10,99 zł miesięcznie. Jest też próbna wersja bezpłatna – Smart! na Start

Przy okazji Allegro podzieliło się garścią ciekawych statystyk dotyczących programu Smart! – okazuje się, że od początku jego istnienia (to już ponad 4 lata) udało się oszczędzić na kosztach przesyłek ponad 5,2 mld zł. Kwota nie uwzględnia kosztów zakupu pakietu Allegro Smart. Jednocześnie to jedna z najlepiej ocenianych usług serwisu aukcyjnego.

Na platformie Allegro oznaczenie Smart! ma ponad 160 milionów ofert. Użytkownicy tej usługi najczęściej wybierają produkty z kategorii “dom i ogród”. Najpopularniejsza wśród nich pora na zakupy to poniedziałek, ok. godz. 11:00. Dodatkowa korzyść Allegro Smart! to również dostęp do codziennie aktualizowanych, limitowanych ofert Smart! (Smart! Okazje).

Ja już zacieram ręce, a w tle słyszę cichutkie pojękiwanie mojego portfela. Nie ma za mną łatwego życia.