Ekskluzywne Okazje Amazon Prime – szykujcie się na promocje cenowe w październiku

Elektronika, produkty AGD, kosmetyki, zabawki i wiele innych kategorii produktów zostało objętych promocją z okazji pierwszej rocznicy uruchomienia usługi Amazon Prime w Polsce. Można ją wypróbować za darmo przez pierwsze 30 dni, a koszt rocznego abonamentu wynosi 49 zł. Co zyskujemy w zamian za to?

Przede wszystkim mamy dostęp do darmowych i szybkich dostaw zakupionych w sklepie Amazon produktów (bez minimalnej ceny zamówienia). Zyskujemy również dostęp do serwisu Prime Video (filmy oraz seriale), a także pakietu darmowych gier wideo dostępnych co miesiąc w serwisie Prime Gaming.

Ekskluzywne Okazje Amazon Prime mają objąć swoim zasięgiem nie tylko towary od polskich firm, ale również produkty marek znanych globalnie

Abonament Amazon Prime daje dodatkowe korzyści dla klientów dokonujących zakupów produktów codziennego użytku. Program Amazon Super oferuje im atrakcyjne rabaty na szereg produktów m.in. z kategorii AGD, higieny osobistej czy jedzenia dla zwierząt. Kupując określoną liczbę produktów z kategorii Super dostaniemy nawet 10% zniżki.

W kategorii elektroniki już 11 i 12 października będzie szansa nabyć nieco taniej produkty tak uznanych marek jak Apple, Garmin, Xiaomi, Realme, Sony, Bose, Logitech czy DJI. W kategorii AGD Amazon przygotowuje promocje na urządzenia Philips, Bosch, Zelmer i Gerlach. Z zabawek możemy liczyć na okazyjne zakupy produktów Mattel, Playmobil i Lego.

Czytaj też: Helion ma 31 lat. Z tej okazji rozdaje darmowe kursy wideo i przecenia co tylko się da!

Sklep internetowy Amazon.pl wystartował w marcu 2021 roku. Wprowadzenie usługi Amazon Prime to bezpośrednia odpowiedź na ofertę Allegro Smart, która w zamian za roczny abonament (49 zł) eliminuje koszty dostawy zakupionych w serwisie produktów, o ile kwota zamówienia przekroczy poziom 40 zł.