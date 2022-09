Home Tech Allegro będzie obciążać sprzedawców dodatkową prowizją od każdej zrealizowanej transakcji

Złe wiadomości dla sprzedawców na Allegro, którzy nie mają konta firmowego. Do każdej oferty wystawionej na portalu platforma będzie już wkrótce doliczać prowizję w wysokości złotówki, o ile ostatecznie dojdzie do finalizacji transakcji. Z naliczania opłat zostaną wyłączone oferty wystawione do 2 listopada.