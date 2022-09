Wszystko drożeje, także zakupy w App Store

Apple podnosi ceny w App Store

Od 5 października ceny w sklepie z aplikacjami Apple pójdą w górę. Dotyczy to samodzielnych aplikacji, jak i zakupów w aplikacjach. Warto jednak pamiętać, że w przypadku automatycznie odnawialnych subskrypcji nic więc nie zmieni. Dlaczego firma zdecydowała się na podwyżki?

Cóż, wiemy na pewno, że w przypadku Wietnamu związane jest to z wprowadzeniem w tym kraju nowych przepisów, do których Apple musi się dostosować. Nie wyjaśniono jednak powodu wzrostu cen na innych rynkach i jedyne co nam pozostaje, to standardowe obecnie wyjaśnienie — inflacja, kondycja światowej gospodarki i mocny kurs dolara, który pod koniec sierpnia osiągnął parytet euro. Stąd też podwyżki najnowszych iPhone’ów, które dotknęły Europę.

Jak duże będą podwyżki? Apple dostarczyło deweloperom odpowiednie dokumenty, które obrazują przyszłe zmiany. Na przykład — aplikacje, które wcześniej kosztowały 1, 5 lub 10 euro, po 5 października będą kosztować kolejno – 1,19, 5,99 i 11,99 euro. Wraz z wejściem zmian w życie sekcja Ceny i dostępność w Moich aplikacjach zostanie odpowiednio zaktualizowana.