Cassie to najszybszy robot na świecie. Jak bardzo może się rozpędzić?

Cassie to robot zaprojektowany przez inżynierów z Oregon State University College of Engineering i wyprodukowany przez OSU Agility Robotics. Cassie uzyskał historyczny czas 24,73 sekund na 100 m, które osiągnięto w OSU’s Whyte Track and Field Center, startując z pozycji pionowej i wracając do niej po sprincie.

Szybki jak Cassie

Cassie został opracowany pod kierunkiem prof. Jonathana Hursta, dzięki 16-miesięcznemu grantowi w wysokości miliona dolarów, przyznanemu przez DARPA. Robot ma kolana zginające się jak u strusia i działa bez kamer (jakby był niewidomy).

Rekord 100 metrów opiera się na wcześniejszych osiągnięciach robota, w tym przebyciu 5 km w 2021 roku w nieco ponad 53 minuty. Cassie wykorzystuje uczenie maszynowe do kontrolowania biegu w terenie, ukończył 5 km na terenie kampusu stanu Oregon bez uwięzi i na jednym ładowaniu akumulatora.

Cassie była platformą dla pionierskich badań nad uczeniem się robotów w zakresie lokomocji. Ukończenie 5K dotyczyło niezawodności i wytrzymałości, co pozostawiło otwarte pytanie, jak szybko Cassie może biegać? To skłoniło zespół badawczy do przeniesienia uwagi na szybkość. Devin Crowley z OSU

Robot był trenowany przez cały rok w środowisku symulacyjnym, skompresowanym do tygodnia dzięki technice obliczeniowej znanej jako paralelizacja – wiele procesów i obliczeń zachodzących w tym samym czasie.

To może być pierwszy dwunożny robot, który nauczy się biegać, ale nie będzie ostatnim. Wierzę, że podejście do kontroli, takie jak to, będzie ogromną częścią przyszłości robotyki. Ekscytującą częścią tego wyścigu jest jego potencjał. Myślę, że postęp będzie przyspieszał. prof. Jonathan Hurst

Najszybsze 100 m w wykonaniu robota dwunożnego to 24,73 sekundy, osiągnięte przez Oregon State University Dynamic Robotics Laboratory (USA) w Corvallis, Oregon, USA, 11 maja 2022 r., co oficjalnie zostało wpisane do Księgi Rekordów Guinnessa.