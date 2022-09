Ten robot może podzielić się na części, a później złączyć w całość. Futurystyczna technologia w akcji

Jest to możliwe dzięki obecności magnesów, które sprawiają, iż ten miękki robot rozpada się na przykład w reakcji na napotkane przeszkody czy też trudno dostępne obiekty. W przyszłości mógłby on zostać wykorzystany do ukierunkowanego dostarczania leków, jeszcze skuteczniej walcząc z różnego rodzaju przypadłościami.

Ta niezwykła struktura składa się między innymi z magnetycznych nanocząstek tlenku żelaza zawieszonych w oleju. Powstały robot ma wielkość około centymetra i jest sterowany za pośrednictwem magnesów. Te mogą sprawić, że będzie on poruszał się w wyznaczonym kierunku czy też rozpadnie się bądź w inny sposób zmieni swój kształt. O jego specyfikacji możemy przeczytać na łamach Science Advances.

Kiedy w grę wchodzi na przykład przejście przez wąski kanał, naukowcy mogą wykorzystać magnesy, dzięki którym miękki robot przybiera cienki, wydłużony kształt. Fan i jego współpracownicy użyli również pola magnetycznego, aby robot rozdzielił się na grupę mniejszych części, których rozmiary liczy się w milimetrach czy wręcz mikrometrach. Cały czas wykorzystując magnetyzm, badacze ostatnecznie połączyli te elementy w jedną całość.

Jak wyjaśnia Pietro Valdastri z Uniwersytetu w Leeds, w przyszłości pacjenci mogliby połykać takie roboty służące do transportowania leków. Następnie rozdzielałyby się one wewnątrz organizmu, na przykład w przewodzie pokarmowym, dzięki czemu każdy mini-robot dostarczyłyby swoją porcję leku do konkretnego miejsca. Innym zastosowaniem mogłoby być usuwanie skrzepów krwi w mózgu, które wywołują udary, choć wyzwaniem bez wątpienia będzie wytworzenie wystarczająco silnego pola magnetycznego, jednocześnie nie stwarzając zagrożenia dla organizmu. W związku z tym zastosowania w zakresie medycyny wydają się obecnie nieco poza zasięgiem i przyjdzie nam na nie jeszcze poczekać.