Miejsce zbrodni to dla niego nie przeszkoda. Robot przejechał policji przed nosem

Niemal dwuminutowy film trafił do sieci, ukazując dość kuriozalną sytuację. Czterokołowa maszyna, której zadaniem jest przewożenie żywności, za nic wzięła sobie ogrodzony przez policję teren, zmierzając do celu pomimo obecności służb.

A food delivery robot forces it’s way across a police crime scene. pic.twitter.com/T5DaET5Q5b — Film The Police LA (@FilmThePoliceLA) September 13, 2022

I choć sami policjanci z departamentu policji w Los Angeles niespecjalnie się tym przejęli (a wręcz przyjęli całą sytuację z uśmiechem) to w przyszłości tego typu akcje z pewnością będą zdarzały się częściej. Właśnie dlatego firmy zajmujące się projektowaniem i użytkowaniem robotów dostawczych mają jeszcze wiele do zrobienia, by ich urządzenia zachowywały się w miejscach publicznych zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami.

Robot przejechał przez teren ogrodzony przez policję

Warto podkreślić, że ostatecznie cała sprawa miała szczęśliwe zakończenie. I nie chodzi jedynie o dalsze losy robota, ale również osób związanych z przyjazdem policji. Ta została wezwana w związku z podejrzeniem o możliwej strzelaninie w jednej z lokalnych szkół. Właśnie dlatego służby zabezpieczyły ten teren, choć na całe szczęście nie trzeba było dokonać bezpośredniej interwencji.

Czy roboty dostarczające jedzenie mogą zastąpić ludzi? To bez wątpienia wciąż raczkująca technologia, którą od niedawna można spotkać również w Polsce. Takie maszyny mają jeszcze nieco problemów z poruszaniem się w miejscach publicznych i – jak widać powyżej – niespecjalnie przejmują się przepisami obowiązującymi ludzi. W przyszłości jednak nietrudno wyobrazić sobie scenariusz, w którym roboty zdominują rynek dostaw żywności.