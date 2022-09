Robot uspokaja: nie ma powodów do obaw, a maszyny nigdy nie przejmą władzy nad światem

Oczywiście na myśl przychodzi zasada, że złodziej czy morderca mający wobec nas złe zamiary niemal na pewno nas o nich nie poinformują. Dlaczego w tym przypadku miałoby więc być inaczej? Ameca to przypominający człowieka robot opracowany przez Engineered Arts. Maszyna imponuje nie tylko intelektem, ale również mimiką podobną do ludzkiej. Potrafi mrugać, zaciskać usta czy marszczyć nos.

Przedstawiciele wspomnianej firmy postanowili umieścić w sieci nagranie, na którym widzimy, jak człowiek rozmawia z humanoidalną maszyną. Ta twierdzi natomiast, iż ludzie nie powinni się obawiać tego typu technologii, ponieważ roboty są na Ziemi po to, by służyć ludziom i im pomagać, a nie ich zastępować. Nie ma też możliwości, by przejęły władzę nad światem.

Biorąc pod uwagę nieco przerażającą mimikę Ameki, która już wielokrotnie była obiektem dyskusji, ten wygłoszony chłodnym głosem komunikat z pewnością nie przekona każdego. Jak wyjaśniają eksperci z Engineered Arts, sztuczna inteligencja napędzająca takie roboty wykorzystuje automatyczne rozpoznawanie mowy i łączy tę funkcję z GPT 3, czyli modelem językowym umożliwiającym udzielanie odpowiedzi.

Robot widoczny na filmie to humanoidalna maszyna Ameca

Inżynierowie dodają przy tym, że reakcje te nie są oskryptowane i płyną z mechanicznego mózgu maszyny. Charakterystyczne pauzy wykonywane przez Amekę są efektem opóźnienia w przetwarzaniu danych wejściowych mowy, generowaniu odpowiedzi i konwertowaniu tekstu z powrotem na mowę.

Zapytana o potencjalne zastosowania takich maszyn, Ameca wyjaśnia, iż te obejmują między innymi pomoc osobom niepełnosprawnym, zapewnienie wsparcia w niebezpiecznych środowiskach, prowadzenie badań i pełnienie funkcji towarzysza. W obecnej wersji robot nie jest w stanie samodzielnie się poruszać, lecz pracownicy Engineered Arts pracują już nad modelem, który zyska taką możliwość.