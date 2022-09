Będzie symulował zaawansowane zagrożenia. Marynarka USA przetestowała cel powietrzny nowej generacji

We wrześniu ubiegłego roku amerykańska marynarka zakończyła trzy loty testowe z wykorzystaniem najnowszego poddźwiękowego celu powietrznego BQM-177A. Wtedy udowodniono jego możliwości wykonywania operacji lądowych i morskich. Dziś z kolei ta gałąź wojska USA ogłosiła, że cel powietrzny nowej generacji osiągnął pełną zdolność operacyjną i teraz będzie symulował zaawansowane zagrożenia.

BQM-177A to cel powietrzny nowej generacji marynarki USA

Poddźwiękowy cel powietrzny nowej generacji (SSAT) Marynarki Wojennej Stanów Zjednoczonych w postaci BQM-177A, osiągnął pełną zdolność operacyjną podczas udanego wystrzelenia i przechwycenia przez standardowy pocisk rakietowy. Miało to miejsce podczas udziału w Pacific Vanguard 2022 na Morzu Filipińskim dnia 28 sierpnia, czyli podczas piątej serii ćwiczeń pomiędzy Australią, Japonią, Republiką Korei i siłami marynarki wojennej USA.

Naszym głównym celem jest efektywne, niedrogie szkolenie i zapewnianie możliwości przeprowadzania testów Marynarce Wojennej Stanów Zjednoczonych. Wysiłki zespołu, w tym partnerstwo z MSC i organizacjami operacyjnymi celów, reprezentują to, co najlepsze w naszej społeczności. BQM-177, teraz w pełni zdolny, zapewni wysokiej jakości usługi dla naszych wojowników przez kolejne dekady – powiedział Don Blottenberger, kierownik programu Aerial Targets w Marynarce Wojennej USA.

W komunikacie przeczytamy, że pełniące funkcje ćwiczebnych celów drony powietrzne zostały wystrzelone z okrętu transportowego typu Lewis i Clark USNS Alan Shepard (T-AKE 3). Zostały następnie zaangażowane przez pociski wystrzelone z niszczyciela rakiet kierowanych USS Barry (DDG 52) typu Arleigh Burke i fregaty HMAS Perth (FFH 157) typu Anzac.

Warto podkreślić, że rola BQM-177A, czyli następcy BQM-167, jest nietypowa. Odpowiada on za ruchomy cel, imitujący zagrożenie do tego stopnia, że dzięki niemu wojsko USA jest w stanie sprawdzić skuteczność swoich systemów obrony bez wykorzystywania prawdziwych pocisków czy ich rozbrojonych atrap. BQM-177A jest więc ważnym elementem przygotowywań do ewentualnej wojny i testowania nowych systemów.

BQM-177A replikuje nowoczesne poddźwiękowe przeciwokrętowe pociski manewrujące wystrzeliwane nie tylko z powietrza czy lądu, ale też z poziomu wody lub całkowicie pod jej powierzchnią. Dzięki temu testy z jego udziałem są w stanie sprawdzić skuteczność pokładowych systemów obrony powietrznej, jako że może lecieć z prędkością ponad 0,95 Mach i ledwie dwa metry nad powierzchnią wody.