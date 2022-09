Ceny płyt głównych X670E ASUSa wyciekły. Pewne jest jedno i pewnie nie chcecie tego wiedzieć

Ceny płyt głównych X670E ASUSa

Znany na scenie “technologicznych przecieków” profil na Twitterze ujawnił ceny płyt głównych ASUSa z wysokiej półki, bo X670 oraz X670E. Lista 12 płyt głównych wydaje się pochodzić bezpośrednio z chińskiej siedziby firmy ASUS, która ustaliła trzy segmenty cenowe dla nadchodzącej serii X670E i X670. Mowa o ofercie dla dystrybutorów (ceny zamazane), klientów końcowych (to MSRP – cena detaliczna) i wreszcie samych mediów, czyli cenach podanych do wiadomości publicznej. Kwoty zostały podane w juanach, gdzie 1 juan przelicza się na 0,67 PLN.

Czytaj też: Powrót do szkoły 2022 – laptopy Lenovo polecają się na studia

Co tu dużo mówić – ceny są bardzo, ale to bardzo wysokie, ale pamiętajmy, że to najwyższy rynek, a do sprzedaży trafią też tańsze i mniej zaawansowane B650 oraz B650E. Chętni na najwyższą jakość muszą przygotować się na wydanie grubych tysięcy, bo najdroższy model (ROG Crosshair X670E Extreme) kosztuje ~6000 zł, a bardziej racjonalne modele ~2500 złotych, podczas gdy te najtańsze można dorwać już za 1850 zł. To jednak tylko początek wydatków dla chętnych na nowe procesory AMD, bo ci muszą też zadbać o nowe pamięci.

Czytaj też: Pojawiają się kolejne szczegóły dotyczące układu Tensor G2 od Google

Przypomnijmy, że nowa platforma AMD z myślą o Ryzenach 7000 została ograniczona do pamięci DDR5, które wprawdzie niedawno staniały, ale ich cena nadal jest wysoka.