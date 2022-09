Chińska potęga podwodna rośnie w siłę. Co tym razem to potwierdza?

Rozwój bazy morskiej, czyli jak chińska potęga podwodna rośnie w siłę

Działania Chin ponownie ujawniły opublikowane przez Google Earth zdjęcia satelitarne firmy Maxar Technologies z 31 lipca, które potwierdzają, że państwo rozbudowuje swoją bazę okrętów podwodnych na skraju Morza Południowochińskiego. Zdjęcia ujawniają, że tamtejsi stoczniowcy budują dwa nowe pirsy, czyli te “mola”, które ciągną się od lądu w głąb oceanu. Mowa dokładnie o bazie marynarki wojennej w Yulin na południowym krańcu chińskiej wyspy Hainan.

Czytaj też: Sedes zwisający ze skrzydła amerykańskiego myśliwca F/A-18 to żaden fotomontaż

Te dwa nowe pirsy są budowane na północ i południe od czterech istniejących. prace nad nimi są ewidentnie na wczesnym etapie, na co wskazuje zarówno świeżo wysypana w tym miejscu ziemia, jak i pogłębiarka. Same prace trwają z kolei od kilku miesięcy, jako że w lutym obie konstrukcje jeszcze nie istniały. Jeśli z kolei idzie o wymiary, powstający pirs poniżej czterech już istniejących, mierzy prawie 238 metrów długości i 20 szerokości, podczas gdy ten północy o podobnej szerokości mierzy około 174 metry.

Czytaj też: Lockheed Martin prezentuje najpotężniejszy laser w historii. Do czego będzie służył?

Kiedy już dwa pirsy powstaną, ich liczba w tej bazie, będącej częścią dużego kompleksu morskiego mieszczącego Flotę Południowo-Morską Marynarki Wojennej Chińskiej Armii Ludowo-Wyzwoleńczej, wzrośnie o połowę, bo z czterech do sześciu. Przełoży się to bezpośrednio na możliwości samej bazy, do której regularnie powracają okręty podwodne o napędzie atomowym z balistycznymi rakietami. Mowa m.in. o typie Jin (Type 094), które zresztą widać przy istniejących pirsach w towarzystwie starszego okrętu podwodnego typu Shang.

Czytaj też: Zepsuty panel podkreślił sekret poszycia myśliwca F-22 Raptor. “Niczym dziura na wylot”

To jednak nie jedyne dążenie do rozwoju tamtejszej bazy. W Yulin rozpoczęto też montaż pomostu dla dużych okrętów nawodnych, a w tym chińskich lotniskowców i budowę nowego suchego doku, który pomieści lotniskowiec i nawodny okręt bojowy.