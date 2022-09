Chiny mają kosmiczny reaktor jądrowy. Jego możliwości imponują

Chińczycy są na etapie dopracowywania kosmicznego reaktora jądrowego. Informacje na jego temat pojawiły się już w listopadzie ubiegłego roku.

Przed niemal rokiem South China Morning Post przekazało informacje, w myśl których projekt prototypu miał zostać ukończony. Dostępne były również kluczowe jego komponenty. Teraz z kolei wiadomo, iż reaktor przeszedł kompleksową ocenę wydajności w wykonaniu chińskiego Ministerstwa Nauki i Technologii.

Niestety, specyfikacja techniczna urządzenia pozostaje tajemnicą. Co natomiast o nim wiemy? Za projektem stoją naukowcy oddelegowani przez Chińską Akademię Nauk. Powstały z ich udziałem reaktor może generować jeden megawat energii elektrycznej i jest znacznie potężniejszy od tych, które Amerykanie chcieliby umieścić na Księżycu do 2030 roku. W praktyce taka wydajność oznacza możliwość zasilania 10 Międzynarodowych Stacji Kosmicznych.

Chiński kosmiczny reaktor jądrowy mógłby rzekomo zasilić 10 Międzynarodowych Stacji Kosmicznych

Początki całego przedsięwzięcia sięgają co najmniej 2019 roku, kiedy to chiński urzędnik ds. badań kosmicznych, Wu Weiren, dyrektor nowo utworzonego laboratorium przeznaczonego do badań nad głęboką przestrzenią kosmiczną, wezwał do rozwoju energii jądrowej, która miałaby posłużyć w czasie tego typu misji. Wstępne plany zostały zaprezentowane na łamach Scientia Sinica Technologica i przypominały to, co zostało wykorzystane na przykład w sondzie Voyager 2, która była zasilana poprzez rozszczepianie jąder atomowych. Innym przykładem był lądownik księżycowy Chang’e 3, który wykorzystał generator jądrowy zasilany plutonem, aby przetrwać dwutygodniową noc księżycową.

Strategiczni konkurenci, w tym Chiny, zdecydowanie inwestują w szeroki zakres technologii kosmicznych, w tym energię jądrową i napęd. Stany Zjednoczone muszą poruszać się w szybkim tempie, aby zachować konkurencyjność i pozostać liderem w globalnej społeczności kosmicznej. stwierdził Bhavya Lal, starszy doradca NASA ds. budżetu i finansów

W ostatnim czasie ukazał się również raport sporządzony przez przedstawicieli kilku amerykańskich instytucji. Jego autorzy podkreślili, jak istotne będzie wzmożone inwestowanie między innymi w przemysł kosmiczny oraz porzucenie zbędnych regulacji stojących na drodze do postępu. W innym wypadku rolę światowego lidera w tym zakresie mogłyby przejąć właśnie Chiny.