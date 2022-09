Cyberpunk 2077 ukazał wyjątkowość RTX 4000. Wzrost wydajności jest ogromny

DLSS 3.0 wprowadził zupełnie nowy poziom w inteligentnym skalowaniu. Cyberpunk 2077 ukazał wyjątkowość RTX 4000

Firma Digital Foundry najwyraźniej okazała się jedną z pierwszych, które dostały w swoje ręce nowo zapowiedzianą kartę graficzną GeForce RTX 4090, wykorzystującą GPU na bazie architektury Ada Lovelace. Pomijając szczegóły specyfikacji, testerzy przetestowali RTX 4090 w połączeniu z Core i9-12900K oraz przedstawili najważniejsze nowości i to, na co mogą liczyć gracze w “nowej erze dla gamingu”. Mowa o poprawce w raytracingu oraz DLSS, czyli algorytmu do skalowania w czasie rzeczywistym, który znacząco poprawia płynność z zachowaniem wysokiej jakości natywnego obrazu.

Zdecydowanie najważniejsza jest technologia DLSS 3.0, która wniesie potencjał drzemiący w inteligentnym skanowaniu na jeszcze wyższy poziom. Potwierdził to test w Cyberpunku 2077, który porównał grę działającą na natywnej rozdzielczości 4K z aktywowanym trybem DLSS 2 oraz DLSS 3. Wyniki? Tak jak DLSS 2.0 zapewniał wzrost o maksymalnie 266% (np. ze 100 do 266 FPS), tak DLSS 3.0 podbiał je o 411%, czyli (teoretycznie) ze 100 do 411 FPS. Niestety samych rzeczywistych FPS się nie doczekaliśmy.

Cyberpunk 2077 (który wkrótce otrzyma ulepszony tryb Ray Tracing: Overdrive za pośrednictwem darmowej aktualizacji) został pokazany w wersji z procesorem Intel Core i9 12900K i kartą graficzną GeForce RTX 4090 (przypuszczalnie NVIDIA Founder’s Edition). Choć nie otrzymaliśmy dokładnych pomiarów klatek, to przy natywnej wydajności w 4K, DLSS 2 wykazało nawet 266% wzrost wydajności, ale sieć Frame Generation AI w DLSS 3 podskoczyła do prawie 411%. Przynajmniej przy zastosowaniu RTX 4090 w dwóch różnych trybach pracy DLSS, bo porównanie tego nowego flagowca do poprzedniego (RTX 3090 Ti) wykazało równie imponujący wzrost o nawet 250%.

DLSS 3.0 będzie więc wielkim game-changerem na rynku, pozwalając jeszcze bardziej zwiększać płynność przy (zwłaszcza) wysokich rozdzielczościach. Niestety wbrew poprzednim praktykom, NVIDIA ograniczyła wsparcie DLSS 3.0 wyłącznie do nowych modeli, ale jest to spowodowane ograniczeniem sprzętowym z racji wprowadzenia w GPU nowego akceleratora Optial Flow. Ten analizuje dwie sekwencyjne klatki, a następnie tworzy pole przepływu optycznego, które jest wykorzystywane jako jedno z czterech wejść (obok sekwencyjnych klatek i wektorów ruchu) do stworzenia ostatecznego obrazu.