Kolejny gracz w segmencie lotów kosmicznych. Firehawk przetestował wyjątkowe paliwo 3D i silniki rakietowe

Firehawk przeprowadził testy silników pod nadzorem NASA. Zgodnie z wynikami, te są już gotowe do lotu.

Zrealizowana w ostatnim czasie nowa runda finansowania serii B umożliwi przeprowadzenie większej ilości testów, prac badawczo-rozwojowych i produkcji silników, aby zaspokoić popyt, choć obecne silniki firmy Firehawk są już prawie gotowe do użytku. Jednocześnie umowy o zachowaniu poufności uniemożliwiają szczegółowe opisanie charakteru tego popytu. Wiemy tylko tyle, że do tej pory firma zebrała 15,5 mln dolarów, ale spodziewa się, że wkrótce osiągnie 17 mln dolarów. Nieźle, jak na fakt, że Firehawk został założony ledwie dwa lata temu.

Sukces Firehawk przypisuje się generalnemu dyrektorowi, Willowi Edwardsowi oraz głównemu naukowcowi Ronowi Jonesowi, którzy nadali strukturę paliwu i wydrukowali je 3D w specjalnie zaprojektowanej matrycy. To dosłownie ustrukturyzowane, stałe ziarno paliwa jest bardziej stabilne i łatwiejsze w transporcie niż inne paliwa, a do tego spala się bardzo przewidywalnie. Firma zbudowała silniki wokół tej koncepcji i testowała je na mniejszą skalę, ale jej specjaliści pracowali również nad typem silnika do rakiet kosmicznych. To zresztą podkreśla jedną z mocnych stron systemu – zdolność do adaptacji.

Nasz silnik może zastąpić silniki rakietowe na paliwo stałe czymś znacznie tańszym, na równi z wydajnością tegopaliwa, ale można kontrolować jego spalanie – to coś, co przemysł uważa za niesamowicie pociągające. Zapotrzebowanie na silniki stałe w obronie i badaniach jest stałe, a ulepszone możliwości dostosowania i inne cechy czynią Firehawk atrakcyjną alternatywą dla misji o zróżnicowanych wymaganiach – powiedział CEO firmy Firehawk.

Drukowanie ziaren paliwa w różny sposób pozwala nie tylko zwiększyć bezpieczeństwo, ale też uzyskać zmienną charakterystykę ciągu. Dodatkowo cały proces “zasilania silnika” tym paliwem może być wielokrotnie wstrzymywany, spowalniany i ponownie uruchamiany bez ryzyka na niepowodzenie, co jest przejawem najważniejszej cechy paliw w stanie ciekłym.