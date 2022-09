Test obudowy Fractal Design Meshify 2 Compact Lite RGB Black TG Light Tint

Co otrzymujemy wraz z Fractal Design Meshify 2 Compact Lite RGB Black TG Light Tint?

Producent dołącza do obudowy:

instrukcję,

wspornik dla chłodnicy,

zestaw śrubek,

opaski zaciskowe,

ściereczkę.

Instrukcja jak zwykle u tego producenta jest świetna i dokładnie wyjaśnia każdy aspekt montażu. Plusem są też opaski zaciskowe czy ściereczka. Mamy więc wszystko co jest niezbędne do zbudowania zestawu.

Wygląd zewnętrzny Fractal Design Meshify 2 Compact Lite RGB Black TG Light Tint

Testowana obudowa ma wymiary 424 x 210 x 475 mm i waży 8,1 kg. Zmieścicie w niej płyty ATX, micro ATX i mini ITX. W sprzedaży znajdzie się jeszcze wersja biała i czarna bez RGB. Oczywiście nie zabraknie też obudów bez dopisku Lite.

Przedni panel ma charakterystyczny dla serii design. Logo Fractala to rączka, dzięki której możecie łatwo dostać się do wentylatorów. Jest tutaj oczywiście filtr przeciwkurzowy, a same drzwiczki łatwo można wyjąć.

Na przodzie mamy miejsce na trzy wentylatory 120 mm lub dwa 140 mm. Domyślnie producent zamontował tutaj trzy sztuki śmigieł Aspect 12 RGB. Ich maksymalna prędkość to 1200 RPM, przepływ powietrza 32 CFM, ciśnienie 1,20 mmH2O, a głośność 18,3 dBA. Zasilane są one ze złączya 3-pin oraz 3-pin ARGB. Wszystkie mają końcówki męskie i żeńskie, więc łatwo je spiąć w całość i jednym złączem podłączyć pod płytę główną.

Na górze mamy filtr przeciwkurzowy mocowany na magnes oraz miejsce na dwa śmigła 120/140 mm. Na przodzie mamy panel wejścia/wyjścia ze złączami: 2x USB 3.0, wejście na mikrofon i wyjście na słuchawki. Jest też możliwość dokupienia złącza USB-C. Producent nie zapomniał też o przycisku startu oraz kontrolerze podświetlenia. Możecie pod niego podpiąć wentylatory i sterować ARGB poprzez przycisk. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, aby podświetlenie podłączyć pod płytę główną jeśli ma odpowiednie złącze. Dodam jeszcze, że kontroler wymaga zasilania ze złącza SATA.

Lewy bok to szkło hartowane, a prawy to blacha. Obie zamykane są na zatrzaski, które dosyć dobrze trzymają. Prawy bok trzyma się nawet mimo braku ułożenia okablowanie, więc przy ładnym jego ogarnięciu na pewno nie będzie problemów.

Na dole mamy filtr przeciwkurzowy, który obejmuje całość. Wyjmowany jest on od przodu, więc nie będzie problemów z jego regularnym czyszczeniem. Tutaj mamy również miejsce na 120 mm wentylator, ale jego montaż wymaga wyjęcia koszyka na dyski. Fractal Design Meshify 2 Compact Lite RGB Black TG Light Tint stoi też na czterech nóżkach, które stabilnie trzymają obudowę na panelach.

Z tyłu mamy miejsce na zasilacz, siedem zaślepek PCI mocowanych na szybkośrubki oraz 120 mm wentylator, model ten sam co z przodu.

Wygląd wewnętrzny Fractal Design Meshify 2 Compact Lite RGB Black TG Light Tint

System zarządzania okablowaniem jest naprawdę fajny i przyjemny. Mamy sporo otworów na kable, w tym boczne mają gumowe przelotki. Są też otwory na górze i na piwnicy. Z tyłu mamy 17-28 mm wolnej przestrzeni, opaski zaciskowe oraz miejsca na opaski na rzepy. Spokojnie więc można więc łatwo ułożyć całe okablowanie.

Obudowa ma oczywiście piwnicę, w której jest miejsce na zasilacz o długości do 175 mm (z klatką na dyski) oraz miejsce na dwa dyski 2,5/3,5 cala. Zasilacz stawiany jest na antywibracyjnych nakładkach i wsuwany jest od tyłu.

W Fractal Design Meshify 2 Compact Lite RGB Black TG Light Tint zmieścicie karty graficzne o długości do 345 mm i chłodzenia procesora o wysokości do 169 mm. Są też dołączone dwa miejsca montażowe dla dysków 2,5 cala. Spokojnie więc powinniście zamontować większe chłodzenia procesora czy dłuższe karty graficzne.

Jest też sporo miejsca na chłodnice. Z przodu zmieścicie do 360 mm (przy czym 280/140 mogą mieć szerokość 135 mm), na górze do 240 mm (maksymalna wysokość RAM to 35 mm, a szerokość chłodnicy 121 mm), z tyłu 120 mm i na dole 120 mm (wymaga demontażu klatki na dyski). Odpowiednio wybierając podzespoły spokojnie możecie zdecydować się na AiO.

Montaż podzespołów w Fractal Design Meshify 2 Compact Lite RGB Black TG Light Tint

Montaż przebiegł bardzo przyjemnie. Nie ma tutaj dziwnych rozwiązań ani żadnych większych trudności. Bez problemów domknąłem boczną blachę nawet przy praktycznie braku przyłożenia do ogarnięcia okablowania. Nie miałem też problemów ze zmieszczeniem czy montażem pozostałych podzespołów.

Sam wygląd jest z pewnością świetny. Wentylatory ARGB w połączeniu z typowym dla serii przednim panel naprawdę robią wrażenie. Mamy również boczne okno oraz podświetlany tylny wentylator. Moim zdaniem zdecydowanie powinno Wam to przypaść do gustu, a jeśli nie chcecie podświetlenia to zawsze macie do wyboru model bez niego.

Zebrane najważniejsze parametry Fractal Design Meshify 2 Compact Lite RGB Black TG Light Tint

Wymiary: 424 x 210 x 475 mm

Waga: 8,1 kg

Obsługiwane płyty: ATX / micro ATX / mini ITX

Zatoki zewnętrzne 5,25 cala: 0

Zatoki wewnętrzne 2,5 i 3,5 cala: 4x 2,5 cala (2 dołączone), 2x 2,5/3,5 cala

Maksymalna długość karty graficznej: 345 mm

Maksymalna wysokość chłodzenia procesora: 169 mm

Maksymalna długość zasilacza: 175mm (z klatką na dyski)

Maksymalna liczba wentylatorów: 7x 120 mm lub 4x 140 mm + 2, 120 mm

Dołączone wentylatory: 4x Aspect 12 RGB

Miejsca na chłodnicę: przód do 360, góra do 240 mm (RAM musi być poniżej 35 mm), tył do 120 mm, spód 120 mm (wymaga usunięcia klatki na dyski)

Złącza na przednim panelu: 2x USB 3.0, wejście na mikrofon, wyjście na słuchawki

Gwarancja: 2 lata

Jak przeprowadziłem testy?

Wentylatory na karcie graficznej ustawiłem na 50% maksymalnych obrotów. Wentylator na chłodzeniu procesora ustawiłem na 100% maksymalnych obrotów. Wentylatory w obudowie również działały na 100% maksymalnych obrotów. Dysk zamontowałem przy wykorzystaniu dołączonego do płyty radiatora. Głośność zmierzyłem z odległości 20 cm od środka lewego boku – był on oczywiście zamknięty. Testy obciążeniowe przeprowadziłem przy wykorzystaniu programów Cinebench R23 + FurMark + CrystalDiskMark. Temperatura otoczenia wynosiła 22°C. Pokazane na wykresach temperatury to maksymalne wartości uzyskane podczas testów.

Platforma testowa Procesor Intel Core i5-12600K Chłodzenie Scythe Mugen 5 Pasta Noctua NT-H1 Płyta główna Z690 Aorus Ultra Karta graficzna KFA2 GeForce RTX 3060 EX (1-Click OC) Pamięć RAM Kingston Fury 2x 16 GB 5200 MHz CL40 M.2 LiteOn MU X1 256 GB Zasilacz Fractal Design Ion+ 2 Platinum 860W Monitor AOC G2868PQU

Testy Fractal Design Meshify 2 Compact Lite RGB Black TG Light Tint

Temperatury są bardzo dobre. Obudowa zapewnia znakomity przepływ powietrza, a cztery fabrycznie zamontowane śmigła zapewniają naprawdę niezłe wyniki w testach. W tej obudowie nie musicie obawiać się o wysokie temperatury wszystkich podzespołów, a także sekcji VRM.

Całość nie należy też do zbyt głośnych. Pod tym względem również będziecie zadowoleni, bowiem dołączone wentylatory są ciche.

Test Fractal Design Meshify 2 Compact Lite RGB Black TG Light Tint – podsumowanie

Fractal Design Meshify 2 Compact Lite RGB Black TG Light Tint to kolejna wariancja obudowy, która jest zdecydowanie warta polecenia. Oferuje ona świetny wygląd – w szczególności nietypowy przedni panel w połączeniu z podświetlanymi wentylatorami prezentuje się znakomicie. Jest ona również bardzo dobrze wykonana – nie ma mowy o tańszych elementach.

W obudowie zmieścicie całkiem spore podzespoły, a także nie będziecie mieli problemów z ładnym ułożeniem okablowania. Sam montaż jest typowy i nie sprawia problemów, a w razie jakichkolwiek instrukcja z pewnością je wyjaśnia. Plusem na pewno jest łatwy dostęp do wnętrza dzięki bocznym panelom zamykanym na zatrzaski. Również nie ma problemów z dostępem do filtrów przeciwkurzowych.

Obudowa wypadła bardzo dobrze w testach zapewniając niskie temperatury wszystkich części przy zachowaniu stosunkowo cichej pracy. To wszystko otrzymujecie w cenie wynoszącej 119,99 dolarów, czyli ok. 565 zł. Fractal Design ma więc w ofercie mnóstwo różnych wersji serii Meshify 2 i warto zapoznać się z każdym modelem aby dobrać idealny do Waszych wymagań. Z pewnością każdy z nich, również testowana wersja, w pełni Was zadowoli.