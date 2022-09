Google usprawni proces usuwania naszych danych z wyników wyszukiwania

Google pozwoli na większą kontrolę nad naszymi danymi w sieci

Ochrona naszych danych w sieci to coś, na co powinniśmy zwracać ogromną uwagę. Czasem można się wręcz złapać za głowę widząc, ile informacji o nas można znaleźć w wyszukiwarce. Dlatego właśnie Google chce nam ułatwić ich usunięcie. Na razie jest to jedynie wersja Beta, co oznacza, że tylko niektórzy dostali do niej dostęp, a na dodatek może ona zawierać błędy.

Żeby sprawdzić, czy może akurat my znaleźliśmy się wśród tych nielicznych, wystarczy w aplikacji Google na Androidzie dotknąć awatara profilu w prawym górnym rogu. Wówczas powinien pojawić się nowy element menu – “Results about you”. Po kliknięciu tej opcji zostajemy przekierowani do strony, na której Google wyjaśnia, w jaki sposób można poprosić o usunięcie z wyników wyszukiwania naszych danych, takich jak numer telefonu, adres domowy, e-mail czy inne informacje, które mogą pomóc w naszej identyfikacji.

Możemy tam przejrzeć dostępne informacje, a jeśli któraś nam się nie podoba, wystarczy wejść w rozszerzone menu i wybrać opcję “Usuń wynik”. Następnie Google weryfikuje nasze prośby, a my przez cały czas możemy sprawdzić, jaki jest postęp całej operacji – “W toku” lub “Zatwierdzone”. Jest również dostępna opcja dodatkowego uzasadnienia, dlaczego chcemy usunąć dany wynik wyszukiwania. Tutaj można wybrać spośród kilku odpowiedzi: