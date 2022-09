Huawei nova 10 Pro – idealny partner dla aktywnych kobiet!

Wyjątkowy, luksusowy design w każdym calu

Telefon powinien przyciągać wzrok, a jednocześnie być świetnie wykonany i praktyczny. To wszystko zapewnia Huawei nova 10 Pro. Jakość wykonania stoi na bardzo wysokim poziomie – posrebrzana ramka łączy dwie tafle hartowanego szkła. Obie zaoblone po bokach. W dodatku tylna tafla została „oszroniona”, co nie tylko kapitalnie wygląda, ale ma też ważny walor użytkowy – nie widać na niej odcisków palców. Zaoblone boki na przedniej tafli szkła kojarzą się od razu z flagowymi, drogimi konstrukcjami producenta, a przecież Huawei nova 10 Pro kosztuje znacznie mniej od nich. Koleżanki jednak nie muszą o tym wiedzieć 😉

Najbardziej jednak w oczy rzuca się tylna „wyspa” na aparaty nazywana przez producenta „Star Orbit Ring”. Faktycznie, złote obwódki aparatów wyglądają bardzo luksusowo i efektownie. Ładnie korespondują z subtelnie złotym logiem producenta i linii „nova” umieszczonymi w dolnej części obudowy.

Producent projektując ten model dbał o szczegóły, czego przykładem jest czerwona kreska wyczuwalna pod palcem na przycisku włączania urządzenia. Mała rzecz, a cieszy.

Telefon na naszym rynku dostępny będzie w dwóch wersjach kolorystycznych – Starry Silver (srebrny) oraz Starry Black (czarny).

Ultra szybkie, 100 W ładowanie – byś mogła naładować go w mgnieniu oka

Kupując Huawei nova 10 Pro dostajemy w zestawie ładowarkę i to nie byle jaką! Huawei SuperCharge o maksymalnej mocy aż 100 W. To prawdziwy rarytas na rynku, biorąc pod uwagę, że niektórzy producenci coraz częściej w ogóle nie dodają ładowarek do swoich zestawów sprzedażowych.

W jakim czasie naładujemy więc ten smartfon do pełna? Znacznie szybciej, niż obejrzenie odcinka ulubionego serialu na Netflixie (który zwykle trwa od 50 minut do godziny). Naładowanie baterii o pojemności 4500 mAh trwa bowiem nieco ponad 20 minut (w trybie Turbo)! Jeśli nie mamy tyle czasu, bo np. śpieszymy się odebrać dziecko z przedszkola, to możemy podładować baterię od 20% do 80 % w zaledwie 10 minut!

Uwieczniaj wyjątkowe momenty dzięki wyjątkowym aparatom!

Uwieczniając wyjątkowe chwile tylnym aparatem, możemy liczyć na:

aparat główny 50 Mpix z czułą matrycą RYYB i przysłoną f/1,8

aparat 8 Mpix z obiektywem szerokokątnym, przysłoną f/2,2 i trybem makro

aparat 2 Mpix do detekcji głębi

W praktyce zdjęcia wykonane zarówno aparatem głównym, jak i szerokokątnym wypadają świetnie. Szczegółów jest dużo, barwy są żywe i nasycone, a rozpiętość tonalna – wręcz perfekcyjna. Idealnie sprawdzi się do fotografowania wesel, przyjęć oraz wygłupiających się koleżanek w pracy 😉

Warto podkreślić również uniwersalność tego zestawu aparatów. Możemy łatwo ogarnąć zarówno szeroki kadr, jak i punktowe zdjęcia makro. I to w bardzo dobrej jakości obrazu. W nocy pomaga oczywiście tryb nocny oraz bardzo skuteczna dioda doświetlająca. Na uwagę zasługuje również możliwość nagrywania filmów zarówno w 4K, jak i w kinowym formacie 21/9 przy 60 kl/s (w 1080p). Kinowy format wygląda bardzo efektownie i idealnie nadaje się do tworzenia filmowej pamiątki np. z wymarzonych wakacji.

Prawdziwą gwiazdą Huawei nova 10 Pro jest jednak przedni aparat do selfie. Składa się on z dwóch aparatów:

aparat 60 Mpix z superszerokokątnym obiektywem 100° i przysłoną f/2,4

aparat 8 Mpix z 2-krotnym przybliżeniem i przysłoną f/2,2

Aktualnie żaden smartfon na rynku nie ma tak mocnego zestawu do robienia selfie. Zdjęcia są bardzo szczegółowe, a w dodatku możemy płynnie przeskakiwać między szerokim kątem, a przybliżeniem – w zależności od potrzeb.

Chcesz cyknąć zdjęcie razem ze wszystkimi koleżankami na wieczorze panieńskim? Nie ma problemu, obiektyw szerokokątny obejmie je wszystkie! A może chcesz wysłać chłopakowi tylko zdjęcie swojego uśmiechu? Korzystasz z przybliżenia 2x lub zoomu cyfrowego (do 5x) i proszę bardzo – zdjęcie już gotowe do wysłania. W gorszych warunkach oświetleniowych możemy doświetlić twarz białym światłem ekranu – wystarczy wybrać odpowiednią opcję, także producent przewidział tu chyba wszystko. To naprawdę robi wrażenie.

Co ważne, z płynnego zoomowania możemy skorzystać także w przypadku nagrywania filmów wideo przednim aparatem. Również w rozdzielczości 4K.

Najważniejsze jest niewidoczne dla oczu? Nie tym razem!

Czym byłby świetny smartfon, bez świetnego ekranu? Zakrzywiony po bokach wyświetlacz ma wielkość 6,78 cala, rozdzielczość większą niż Full HD bo aż 2652 x 1200, a co najważniejsze – to OLED o częstotliwości odświeżania 120 Hz!

W praktyce taki ekran gwarantuje:

Ostry obraz

Świetne nasycenie barw

Perfekcyjne kąty widzenia

Idealną czerń i kontrast

Bardzo dobrą płynność wyświetlanego obrazu

To bardzo istotne, bo oglądanie nawet najlepszych zdjęć na słabym ekranie, to żadna przyjemność. Na szczęście sięgając po Huawei nova 10 Pro mamy pewność, że ekran nie zawiedzie Naszych oczekiwań.

A na deser… głośniki stereo!

Huawei umieścił w obudowie głośniki stereo, które brzmią naprawdę czysto i donośnie. Odtwarzają również niskie tony z czym w innych smartfonach bywa… różnie. Jeśli więc nie mamy ze sobą słuchawek bluetooth, to głośniki świetnie się sprawdzą przy oglądaniu filmów i seriali.

Czy zatem Huawei nova 10 Pro to idealny wybór dla aktywnych kobiet?

Tak, choć oczywiście nie tylko dla nich. Bardzo szybkie ładowanie, świetny ekran i (przede wszystkim) rewelacyjny aparat do selfie to zestaw cech, które spodobają się praktycznie każdemu. A że smartfon kosztuje 2 999 zł (czyli wyraźnie mniej niż flagowce), to pozostaje w zasięgu szerokiego grona odbiorców. No i nie musimy wydawać dodatkowych pieniędzy – ładowarka jest w zestawie, podobnie jak i inne akcesoria.

Ale akcesoria z zestawu, to nie wszystko, na co możemy liczyć przy zakupie nova 10 Pro tuż po premierze. W ramach trwającej przedsprzedaży od 28 września do 9 października dodatkowo dostaniemy w prezencie słuchawki FreeBuds Pro 2 za złotówkę. Ich rynkowa cena to 899 zł, więc okazja jest nie byle jaka! Dodatkowo, jeśli po zakupie opublikujesz opinię o smartfonie na stronie internetowej huawei.pl, dostaniesz kupon pozwalający kupić wagę Huawei Scale 3 za złotówkę.

Huawei nova 10 Pro jest dostępny w sieciach handlowych Media Expert, RTV Euro AGD, Media Markt, x-kom i Komputronik. Urządzenia będą także dostępne w oficjalnej Strefie Marki na Allegro, na platformie Amazon oraz w Huawei Experience Store i w sklepie Huawei.pl.

Oczywiście, smartfon ma również wady (jak każdy), ale biorąc pod uwagę cenę, która jest blisko dwukrotnie niższa niż flagowych modeli konkurencji, można przymknąć na nie oko. Zwłaszcza, że w tym przypadku zalety zdecydowanie przeważają nad wadami.

Materiał powstał przy współpracy z firmą Huawei, ale zawiera subiektywne odczucia autora.