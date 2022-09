Home Tech Huawei wróci do łask? USA ponownie przyjrzało się nałożonym sankcjom

Huawei wróci do łask? USA ponownie przyjrzało się nałożonym sankcjom

W 2019 roku rząd USA podjął decyzję o wpisaniu Huawei i szeregu innych pozaamerykańskich firma na tzw. czarną listę, co znacząco ograniczyło dostęp tych podmiotów do technologicznych rozwiązań z USA. Wszyscy dobrze wiemy, jak katastrofalne miało to skutki dla Huawei, ale wygląda na to, że teraz może się to zmienić.