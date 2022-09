Kosmiczne porwanie. Planety BEAST nie powstają w miejscach, w których je obserwujemy

Zespół uczonych z Uniwersytetu w Sheffield zaproponował wyjaśnienie dla nowo odkrytych planet BEAST (B-star Exoplanet Abundance STudy). Są to masywne obiekty, wielkościowo zbliżone do Jowisza, które orbitują gwiazdę macierzystą w odległości setki razy większej niż dystans między Ziemią a Słońcem.

Ich powstawanie do tej pory było zagadką dla uczonych, gdyż masywne gwiazdy emitują duże ilości promieniowania UV, które hamują wzrost planet. Po prostu w takich okolicznościach powstawanie tak masywnych planet nie jest możliwe, przynajmniej jeżeli chodzi o nasze rozumienie tworzenia się takich światów.

Dr Emma Daffern-Powell z Wydziału Fizyki i Astronomii Uniwersytetu w Sheffield mówi:

Nasze poprzednie badania pokazały, że w gwiezdnych żłobkach gwiazdy mogą kraść planety z innych gwiazd lub przechwytywać to, co nazywamy samotnymi planetami. Stwierdziliśmy, że te masywne gwiazdy mogą przechwytywać lub kraść planety – które nazywamy BEAST. Zasadniczo jest to planetarne porwanie. Użyliśmy symulacji komputerowych, aby pokazać, że kradzież lub przechwycenie tych BEAST występuje w ciągu pierwszych 10 milionów lat ewolucji regionu gwiazdotwórczego.