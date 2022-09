Łazik Perseverance znowu w formie. Spektakularna panorama Marsa

Delta w kraterze Jezero to miejsce, w którym miliardy lat temu rzeka wpłynęła do jeziora i pozostawiła osady w kształcie wachlarza. Teraz instrument Mastcam-Z zrobił niesamowitą panoramę, która składa się z 2,5 mld pikseli i została wygenerowana z 1118 pojedynczych zdjęć. Zostały one zrobione 12, 13, 16, 17 i 20 czerwca 2022 roku (466., 467., 470., 471. i 474. sol).

Ta piękna mozaika jest najbardziej szczegółowym zdjęciem, jakie kiedykolwiek wykonano na powierzchni Marsa. Uchwycono na nim niektóre skały osadowe, które naukowcy przybyli na Czerwoną Planetę, aby je badać. Łazik Mars Perseverance bada teraz naprawdę ważną część krateru Jezero. Około 3,5 miliarda lat temu rzeka wpłynęła do jeziora Jezero, osadzając błoto i piasek na dnie krateru, tworząc starożytną deltę. Rachel Kronyak z zespołu operacji naukowych Perseverance

Na panoramie widać obszary Hogwallow Flats i Skinner Ridge, skąd pobrano dwie próbki rdzeni skalnych, które zostaną przysłane na Ziemię do szczegółowych badań.

Niezwykła panorama Marsa

Ciemnoszare warstwy skał tworzą wysoki na ok. 10 metrów klif tuż przed łazikiem. Wyraźnie widać poszczególne warstwy skalne. Znajdują się one na Czerwonej Planecie od miliardów lat, a przez ten czas erozja ukształtowała marsjańską powierzchnię w ciekawe formy skalne.

Sądzimy, że są to jedne z najdrobniejszych skał osadowych zdeponowanych w delcie. Drobnoziarniste skały są ważne, ponieważ są to zazwyczaj dobre miejsca do poszukiwania śladów dawnego życia. Planujemy wykonać do pięciu abrazji na skałach w tym obszarze. To tam używamy naszego wiertła, aby odsłonić świeżą powierzchnię, co pozwala nam analizować chemię i mineralogię. Rachel Kronyak

Naukowcy już wypatrują misji Mars Sample Return, w ramach której na Ziemię trafią próbki zebrane przez łazik Perseverance w 2033 r.