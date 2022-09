Naukowcy chcą ponownie zamrozić bieguny. Czy to ma sens?

Praca opublikowana w IOP’s Environmental Research Communications dotyczy kontrowersyjnej interwencji klimatycznej zwanej Stratospheric Aerosol Injection (SAI), czyli w wolnym tłumaczeniu “stratosferycznym wstrzykiwaniem aerozolu”.

Zamrozić bieguny

Do ponownego zamrożenia biegunów nie można by wykorzystać zmodyfikowanych jednostek KC-135 Stratotanker, które są używane przez blisko 60 lat. W związku z tym przedstawiono jako realną opcję samoloty SAIL-43K. Flota 125 takich jednostek miałaby wypuścić chmurę mikroskopijnych cząsteczek dwutlenku siarki na wysokości 13 km i szerokości geograficznej 60o północnej i południowej. To wystarczyłoby do schłodzenia regionu o dwa stopnie w ciągu roku. Obszary takie jak Anchorage, południowa Alaska i południowy kraniec Patagonii mogłyby powrócić do swoich średnich temperatur sprzed epoki przemysłowej.

Sail-43K, który miałby zostać użyty do misji

Na półkuli północnej jest więcej lotnisk, więc operację łatwiej byłoby przeprowadzić właśnie tam. Anchorage ma trzy pasy startowe i znajduje się na 61,2o szerokości geograficznej północnej. Na półkuli południowej sprawa jest bardziej skomplikowana. 60o bieguna południowego nie dotyka nigdzie lądu i nie nadaje się do zamieszkania. Najbliższe znaczące lotniska znajdują się w Chile i Argentynie na południowym krańcu Patagonii.

Koszty subpolarnego programu SAI są szacowane na 11 mld dolarów rocznie – to mniej niż 1/3 kosztów chłodzenia całej planety o 2oC proponowanych przez inne rozwiązania klimatyczne.