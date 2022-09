Zobaczcie, jak powstaje najdłuższy na świecie podwodny tunel

Z lekcji historii możecie pamiętać, że pierwsze tunel w historii sięgają bardzo odległych czasów, jednak oczywistym jest, że na przestrzeni tysięcy i setek lat techniki wykorzystywane przez budowniczych nieco się zmieniły. Kiedy jednak w grę wchodzi utworzenie długiego na niemal dwadzieścia kilometrów połączenia między wyspą a stałym lądem, to sytuacja nieco się komplikuje.

Najlepiej cały plan objaśnia ten ponad 3-minutowy film, z którego możemy się dowiedzieć miedzy innymi, że w czasie drążenia tunelu zostanie wydobytych 19 milionów metrów sześciennych skał, piasków i osadów. Te zostaną wykorzystane między innymi na pobliskich plażach. Poza tym wiemy, iż budowniczowie wykorzystają 360 000 ton stali i 3 miliony metrów sześciennych betonu, z których ostatecznie powstanie ta imponująca konstrukcja.

Najdłuższy na świecie podwodny tunel ma zostać otwarty w 2029 roku

Gra jest warta świeczki, bo w końcowej formie tunel ma zapewniać najszybszą trasę łączącą Skandynawię z Europą Środkową. Zanim jednak przejadą tamtędy pierwsze pojazdy, konieczne będzie zbudowanie ogromnego portu. Właśnie za jego sprawą na miejsce trafią potrzebne surowce, takie jak piasek, cement, stal i żwir niezbędne do budowy tunelu.

W sześciu halach znajdujących się też obok będzie natomiast trwała nieustanna produkcja 89 elementów konstrukcyjnych tunelu. Do wyprodukowania jednego takiego elementu potrzeba będzie aż dziewięciu tygodni. Gdy uda się go wykonać, do doków zostanie wpuszczona woda, które pomoże łodziom w transporcie “szkieletu”. Po dotarciu w miejsce odwiertu, element zostanie opuszczony w okolice dna, gdzie budowniczowie zaczną łączyć ze sobą kolejne fragmenty. Następnie całość zostanie pokryta warstwą ochronną – ta natomiast po pewnym czasie zniknie w gąszczu osadów, roślin i wszelkiego rodzaju substancji naniesionych przez prądy morskie. Tunel ma zostać otwarty w 2029 roku.