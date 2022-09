Ocean ukryty głęboko pod powierzchnią? Niezwykłe doniesienia dotyczące naszej planety

Podstawę ich działań stanowiły diamenty powstałe około 660 kilometrów pod powierzchnią naszej planety. W rozwiązywaniu zagadki pomogły techniki takie jak spektroskopia Ramana i spektroskopia fourierowska w podczerwieni. Ostatecznie członkowie zespołu doszli do wniosku, iż woda oceaniczna towarzyszy subdukującym się płytom i w ten sposób dostaje się do strefy przejściowej. W praktyce oznacza to, że cykl wodny naszej planety obejmuje wnętrze Ziemi.

Czytaj też: Podobno diamenty są wieczne. Pomogą rozszyfrować działanie mózgu?

Strefa przejściowa między dolnym i górnym płaszczem rozciąga się od 410 do 660 kilometrów. Występujące tam ciśnienie sprawia, iż oliwin – niezwykle powszechny w górnym płaszczu minerał – zmienia swoją strukturę krystaliczną. Na górnej granicy strefy przejściowej, na głębokości około 410 kilometrów, przekształca się on w gęstszy wadsleit. Z kolei jeszcze niżej, na głębokości 520 kilometrów, przyjmuje on jeszcze gęstszą formę, zwaną ringwoodytem.

“Te mineralne przemiany znacznie utrudniają ruchy skał w płaszczu. Na przykład pióropusze płaszcza – wznoszące się kolumny gorących skał z głębokiego płaszcza – zatrzymują się czasem bezpośrednio pod strefą przejściową. Ruch masy w przeciwnym kierunku również ulega zatrzymaniu. Płyty subdukcyjne często mają trudności z przebiciem się przez całą strefę przejściową. W tej strefie pod Europą znajduje się więc całe cmentarzysko takich płyt. wyjaśnia Frank Brenker z Instytutu Nauk Geologicznych Uniwersytetu Goethego

Kwestią sporną był jak do tej pory to, ile wody dostaje się do strefy przejściowej w postaci bardziej stabilnych, wodorozcieńczalnych minerałów i węglanów. To z kolei prowadziło do niejasności w kontekście tego, jak duże ilości wody ukrywają się głęboko pod powierzchnią. Szukając odpowiedzi na te pytania naukowcy przeanalizowali diament z Botswany, który powstał na głębokości 660 kilometrów, na granicy strefy przejściowej i dolnego płaszcza.

Czytaj też: Ta kamera może nagrywać w każdym oceanie świata. Działa bez baterii i na odległość

Ekspertyzy wykazały, że próbka zawiera liczne inkluzje ringwoodytu, które wskazują z kolei na wysoką zawartość wody. Jak dodaje Brenker, badania wykazały, że strefa przejściowa nie jest suchą gąbką, lecz zawiera znaczne ilości wody. Nie musi koniecznie chodzić o ocean znany z powierzchni: wygląda na to, iż ten podpowierzchniowy zbiornik to w rzeczywistości nasiąknięte wodą skały.