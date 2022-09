Home Nauka Powietrze w oponach jest passe. Zwłaszcza w przypadku łazików na Księżycu

W ramach programu Artemis NASA dąży do ponownego podbicia Księżyca, ale tym razem nie po to, aby zrobić “kolejny mały krok dla człowieka”, a przede wszystkim w celu eksploracji naszego naturalnego satelity. Wymaga to zupełnie nowego podejścia i sprzętu, co tyczy się nawet… opon, których tradycyjne “odmiany” wykorzystujące powietrze, przysporzyłyby astronautom ogromne problemy astronautom w razie awarii. Dlatego też firma Goodyear zakasała rękawy, aby we współpracy z Lockheed Martin i General Motors wyprodukować specjalne opony dla łazików na Księżycu.