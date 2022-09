Oppo A77s może zadebiutować w każdej chwili, ale jego wygląd i specyfikację już znamy

Poznaliśmy pełną specyfikację Oppo A77s

Jeśli spodziewacie się, że Oppo A77s będzie jakoś bardzo odbiegał od innych modeli A77 to musimy Was rozczarować. Jest to w zasadzie A77 4G, ale z innym chipsetem i większą ilością pamięci RAM. Plakat, który trafił do sieci, ujawnia nam istnienie dwóch opcji kolorystycznych: Sky Blue i Starry Black. Czy pojawi się wersja Sunset Orange z pleckami z włókna szklanego i skóry? Tego nie wiadomo. Wiemy natomiast, że urządzenie ma grubość 7,99 mm i waży 187 gramów, natomiast obudowa odporna jest na zarysowania i odciski palców. Ma również ochronę przed wodą i pyłem zgodnie z normą IP54.

Jeśli zaś chodzi o pozostałą specyfikację, to smartfon napędzany będzie przez układ Qualcomm Snapdragon 680 wspierany przez 8 GB pamięci RAM i 128 GB pamięci wbudowanej. Dostępna będzie też funkcja wirtualnej pamięci RAM, która pozwoli na powiększenie RAM o 2, 3 lub 5 GB. Za zasilanie odpowie bateria o pojemności 5000 mAh z obsługą szybkiego ładowania 33W SUPERVOOC.

Oppo A77s zaoferuje nam 6,56-calowy płaski panel LCD o rozdzielczości HD+ i DPI-P3 100%. We wcięciu w kształcie kropli wody znajdziemy 8-megapikselowy aparat do selfie z HDR, wyposażony w tryb Night Scene Selfie oraz specjalne tryby portretowe. Tylna konfiguracja jest natomiast bardzo podstawowa, bo plakat ujawnia, że dostaniemy tylko dwa czujniki – 50-megapikselowy główny aparat i 2-megapikselowy czujnik głębi.

Oppo A77 4G

Jedyną niewiadomą jest więc cena tego modelu i data oficjalnej premiery. Ta wydaje się jednak dość rychła, bo Oppo A77s już w zeszłym miesiącu uzyskał certyfikaty władz Tajlandii, Indii i Unii Europejskiej.