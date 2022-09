Spodziewacie się sporych ulepszeń w Galaxy S23 Ultra? Możecie się ich nie doczekać

Nowa generacja smartfonów Galaxy S jak zwykle przyniesie ze sobą trzy modele — podstawowy, Pro i Ultra. Z nich zdecydowanie najciekawszym będzie Galaxy S23 Ultra, jako ten najpotężniejszy z całej rodziny. Znany leakster Ice Universe ujawnił nam właśnie kilka szczegółów na jego temat.

Nadchodzący Samsung Galaxy S23 Ultra będzie topowym modelem na przyszły rok

Po ultraflagowcach zawsze spodziewamy się wiele, w końcu kosztują one najwięcej i mają być “klejnotem w koronie” producenta. Oczekujemy więc, że tak właśnie będzie w przypadku przyszłorocznego S23 Ultra. Nowy przeciek rzuca nam jednak nieco więcej światła na to urządzenie, zdradzając, że jeśli spodziewamy się wielkich ulepszeń względem poprzednika, to możemy się trochę rozczarować.

Samsung Galaxy S22 Ultra

Zgodnie z doniesieniami, seria Galaxy S23 Ultra nie będzie miała zbyt wielu ulepszeń względem S22, co dotyczy także modelu Ultra. Zmiany ograniczą się głównie do nowego, mocniejszego chipsetu. Będzie nim Snapdragon 8 Gen 2, choć niedawno pojawiły się też plotki, że na rynku europejskim mają pojawić się warianty napędzane najnowszym Exynosem.

W przypadku Galaxy S23 Ultra ulepszenia będą nieco większe, ale bez rewolucji. Smartfon ma dostać lepszy ekran i nowy czujnik główny. Tutaj od razu na myśl przychodzi nam 200-megapikselowy ISOCELL HP1 (lub jego kolejne wersje). Nie doczekamy się natomiast żadnych większych zmian konstrukcyjnych, więc można się spodziewać, że z wyglądu przyszłoroczny flagowiec raczej nie będzie zbytnio odbiegał od tego, co dostaliśmy w tym roku.