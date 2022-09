Pojawiły się nowe szczegóły dotyczące serii Oppo Find X6. Na pokładzie nieogłoszony jeszcze Snapdragon i…

Spodziewamy się, że seria Oppo Find X6 zadebiutuje w I kwartale 2023 roku

Seria Find X5 zachwyciła nas nie tylko nietuzinkowym wyglądem, ale również możliwościami, choć oczywiście największe uznanie zdobył model Pro, napędzany przez (wówczas najnowszy) układ Snapdragon 8 Gen 1. Podstawowy Find X5 dostał z kolei SoC Snapdragon 888, który swoją premierę miał w grudniu 2020 roku. Tutaj warto się zatrzymać, bo nowy przeciek dotyczący nadchodzącej serii wskazuje, że Oppo będzie chciało powielić podobny schemat. Chodzi o chipsety, które wykorzysta w smartfonach.

Oppo Find X5 Pro

Jak podaje znany leakster Digital Chat Station, Oppo Find X6 Pro będzie napędzany przez chipset Snapdragon 8 Gen 2, który zadebiutuje dopiero w listopadzie tego roku. Z kolei model podstawowy dostanie zeszłorocznego flagowca, ale w jego ulepszonej wersji, czyli SD8+G1. Ma to sporo sensu, biorąc pod uwagę fakt, że wszyscy główni producenci smartfonów wypuścili już na rynek swój model z tym układem, jedynie Oppo jeszcze tego nie zrobiło, co może znaczyć, że został on zarezerwowany właśnie dla Find X6.

Niestety, jest jeszcze na tyle wcześnie, że wielu konkretów na temat nadchodzącej serii nie znamy. Mówi się jednak, że Find X6 będzie obsługiwał rozdzielczość wyświetlacza 1,5K, podczas gdy ekran Find X6 Pro będzie oferował rozdzielczość 2K. Do tego Oppo ma postawić na solidne aparaty z 1-calowym czujnikiem na czele. Którym? Tego nie wiemy, ale z pewnością w kolejnych miesiącach poznamy więcej szczegółów.