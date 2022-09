Niczym miniaturowy X-Wing. Osobowy dron Zeva Z2 obiecuje wiele

Osobowy dron Zeva Z2 obiecuje wiele, ale na ten moment nie ma nawet certyfikatu

Amerykańska firma Zeva Aero, zajmująca się projektowaniem i producentem załogowych systemów powietrznych, zaprezentowała właśnie swój najnowszy prototyp samolotu w postaci Z2. Jest to następca prototypu Zero (Zero-emissions Electric Vertical Aircraft), który powstał przed rokiem jako jeden z kroków firmy do osiągnięcia celu w postaci stworzenia pełnowymiarowego latającego samochodu produkcyjnego dla mas.

Zeva Z2 jest jego rozwojową wersją o szerszej podstawie i czterech większych śmigłach zasilanych elektrycznymi silnikami, co z marszu poprawiło jego stabilność na ziemi i w powietrzu, a na dodatek zapewniło bardziej wydajny lot. Wszystko to z zachowaniem kabiny dla jednego pilota/pasażera, który może przełączać się między trybami lotu (ręczne sterowanie, zdalne sterowanie lub autonomiczny tryb) w zawisie i do przodu podczas podróży z prędkością do 258 km/h.

Wygląd tego drona przynosi na myśl z jednej strony wojskowego drona BAT, a z drugiej “młodszego brata” X-Winga ze Star Wars. W praktyce jego lot rozpoczyna się od wzniesienia całości w pionie (tak, że kabina z pasażerem jest skierowana ku niebu), a następnie obrócenia jej o 90 stopni, aby przejść z trybu wertykalnego na horyzontalny. Obrót dotyczy zarówno aerodynamicznej kabiny, jak i napędzanych silnikami elektrycznymi śmigieł, co w praktyce pozwala na połączenie zalet quadcoptera z (w pewnym stopniu) samolotem.

Jako że Zeva Z2 jest przeznaczony do praktycznie wszystkiego (od transportu osobistego po misje poszukiwawcze, dostawy towarów i na operacjach wojskowych kończąc), jego potencjał jest ogromny. Przynajmniej na papierze, bo do tej pory firmie udało się wyłącznie zakończyć pomyślnie loty testowe zarówno ze sztucznym pasażerem, jak i bez niego w trybie autonomicznym. Celem Zeva na następne dwa lata jest uzyskanie certyfikatu zdatności do lotu FAA i sprzedaż 500 produkcyjnych egzemplarzy Zeva Z2 w cenie 250000 dolarów każdy.