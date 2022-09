PKO Bank Polski wprowadza płatności Google Pay. Szybko zapłacisz telefonem i zegarkiem

Do Portfela Google można podpiąć zarówno kartę w systemie VISA, jak i Mastercard. Z Google Pay mogli już co prawda korzystać klienci PKO BP, ale usługa była ograniczona wyłącznie do korporacji oraz samorządów. Udostępnienie rozwiązania klientom indywidualnym, małym i średnim firmom nie wiąże się z dodatkowymi kosztami.

Procedura aktywacji rozpoczyna się od wybrania opcji Dodaj do Portfela., Następnie wskazujemy kartę płatniczą i wprowadzamy jej dane. Musimy zaakceptować warunki użytkowania, a na końcu dostajemy SMS z kodem weryfikacyjnym do wpisania w aplikacji. Google Pay można aktywować również na smartwatchach oraz kompatybilnych opaskach.

Dodana do Portfela Google karta płatnicza działa dokładnie tak samo jak standardowa plastikowa karta debetowa czy kredytowa

Dla kart debetowych PKO Banku Polskiego w Google Pay dostępna jest dodatkowo funkcja karty wielowalutowej. Płatności Google Pay wliczane są automatycznie do transakcji uprawniających do zwolnienia opłaty za dane konto lub kartę. Do obsługi płatności Google smartfon musi mieć system Android w wersji 5.0 lub nowszej i obsługiwać technologię NFC.

Płatności zbliżeniowe są dostępne dla wszystkich klientów PKO BP, od tych preferujących plastikową kartę zbliżeniową, do tych lubiących nowinki technologiczne i korzystających z cyfrowej wersji karty w smartfonie czy zegarku – mówi Paweł Placzke, dyrektor Departamentu Produktów Klienta Indywidualnego w PKO Banku Polskim.

Warto wspomnieć, że oprócz Google Pay klienci PKO BP mają już do dyspozycji szerokie portfolio w zakresie płatności zbliżeniowych: Apple Pay, BLIK zbliżeniowy, Garmin Pay, IKO i możliwość płacenia kartą podpiętą w aplikacji, karta zbliżeniowa (plastikowa), SwatchPAY! oraz Xiaomi Pay (dla kart Mastercard).