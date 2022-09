Zastanawiasz się nad przejściem do Play? Promocja na smartfon 5G i tańszy abonament

Standardowy abonament ze smartfonem 5G kosztuje w Play 85 zł miesięcznie. Dla tych, którzy zdecydują się teraz przenieść numer do fioletowego operatora, zostanie on obniżony do poziomu 60 zł miesięcznie (taniej o 25 zł). Dodatkowo podstawowy pakiet S+ zostanie zwiększony do 10 GB internetu i dostęp do sieci 5G.

Przy przeniesieniu numeru Play szczególnie poleca smartfony Samsung Galaxy A13 5G, Motorola moto g52 5G oraz realme 9 5G

Samsung Galaxy A13 5G ma główny aparat 50 MP i dwa aparaty makro. Motorola moto g62 5G to z kolei 6,5-calowy wyświetlacz Full HD+ z odświeżaniem 120 Hz. Wyróżnikiem realme 9 5G jest za to bateria o pojemności 5000 mAh i 8-rdzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 695 5G.

Oczywiście nie jesteśmy ograniczeni do wyboru modeli wskazanych przez Play. Urządzenie odbierzemy natychmiast w dniu podpisania umowy w salonie. Co ciekawe, można to zrobić nawet na 6 miesięcy przed zakończeniem umowy u swojego obecnego operatora.

Czytaj też: T-Mobile startuje z własną marką smartfonów. T Phone 5G na każdą kieszeń i bez limitu

Zgodnie ze statystykami Play, urządzenia obsługujące technologię transmisji danych 5G są już w posiadaniu 1,5 mln klientów. Szczegóły promocji dotyczącej przeniesienia numeru do fioletowego operatora znajdziemy na stronie play.pl albo pod numerem 790 500 500.

Na koniec czerwca 2022 roku Play miał 16,5 mln klientów mobilnych oraz 1,9 mln użytkowników usług stacjonarnych. Przekroczono również historyczny kamień milowy w postaci okrągłej liczby stacji bazowych na terenie kraju (10 tys.). Operator sukcesywnie powiększa również bazę klientów UPC (1,6 mln).