T-Mobile startuje z własną marką smartfonów. T Phone 5G na każdą kieszeń i bez limitu

Jako pierwszy operator w Polsce, T-Mobile wprowadza do swojej oferty własną markę smartfonów, adresowanych do użytkowników poszukujących urządzenia do 1000 zł. Już 5 października do salonów magentowego operatora trafią pierwsze modele smartfonów T Phone 5G oraz T Phone Pro 5G, które zostały stworzone we współpracy z firmą Google.