Jaką pojemność baterii mają nowe modele Apple Watch?

Apple Watch Series 8, Watch SE i Watch Ultra – jaką pojemność baterii mają te urządzenia?

Jeśli chodzi o poszczególne modele, to w Watch Series 8 Apple deklaruje 18 godzin użytkowania, a z włączonym Trybem niskiego zużycia – 36 godzin. W przypadku Watch Ultra jest to już kolejno 36 lub nawet i 60 godzin. O czasie pracy baterii w nowym Watch SE Apple nie wspomniało. Co więcej, przy żadnym nie padły żadne konkrety w kwestii pojemności ogniw. Na szczęście wszystkie urządzenia zostały odnalezione w bazie urzędu certyfikacyjnego 3C, dzięki czemu możemy zaspokoić swoją ciekawość.

Apple Watch Ultra

Największą pojemność baterii, bo 542 mAh, ma oczywiście Watch Ultra, jak przystało na ten topowy model wśród najnowszych zegarków producenta. Poprawę pojemności w stosunku do poprzedniej generacji można zauważyć w przypadku Watch Series 8. Tutaj mamy dwa rozmiary zegarka – 41 mm i 45 mm. Mniejszy został wyposażony w ogniwo 282 mAh, zaś większy — w 308 mAh.

Apple Watch Series 8

Konkrety poznaliśmy też odnośnie do najtańszego modelu, czyli Watch SE, również dostępnego w dwóch rozmiarach. Wariant 40 mm ma baterię o pojemności 245 mAh, podczas gdy wersja 44 mm może pochwalić się ogniwem 296 mAh. Wydaje się więc, że deklaracja 18 godzin na jednym ładowaniu powinna dotyczyć także większego Watch SE. Mniejszy zapewne podziała nieco krócej.