Ta powłoka stanowi postrach dla lodu. Jest imponująco skuteczna

Okazał się bowiem nawet 100-krotnie lepszy od obecnie stosowanych rozwiązań. Wykorzystany do pokrycia samolotu został następnie przetestowany w praktyce. Jak? Zabezpieczony w ten sposób Boeing wykonał przelot, w czasie którego osiągnął prędkość rzędu 620 kilometrów na godzinę, demonstrując znaczną przewagę względem obecnie stosowanych powłok lotniczych.

Cała magia tego rozwiązania wykorzystuje fakt, że aby oderwać jakikolwiek zewnętrzny obiekt od powierzchni (na przykład lód od skrzydła samolotu), trzeba do tego wykorzystać siłę, która nieuchronnie doprowadzi do powstania pęknięć na granicy między dwoma materiałami. Te pęknięcia powiększają się aż do całkowitego oderwania obiektu od powierzchni. Za sprawą badań Ghasemiego udało się doprowadzić do sytuacji, w której takie odrywanie może być dokładnie kontrolowane i przyspieszone.

Od 1990 do 2000 roku 12% wszystkich katastrof lotniczych związanych z pogodą było spowodowanych oblodzeniem. W przemyśle energetycznym oblodzenie systemów przesyłowych może prowadzić do zawalenia się słupów i wież, zerwania przewodów i wybuchu izolatorów. Pokazuje to, jak istotne są badania mające na celu walkę z oblodzeniem, które może zapewniać wręcz śmiertelne zagrożenie.

Opracowaliśmy nową koncepcję, w której – poprzez projektowanie materiałów – można znacznie przyspieszyć powstawanie i rozwój pęknięć oraz łatwo usunąć zewnętrzne obiekty z powierzchni. Koncepcja ta została wdrożona w celu opracowania materiałów, które są bardzo trwałe, a lód nie przyczepia się do tych materiałów. Powierzchnie kontrolujące pęknięcia zapewniają bogatą platformę materiałową do kierowania przyszłymi innowacjami w zakresie materiałów o minimalnej przyczepności przy jednoczesnej bardzo wysokiej trwałości. wyjaśnia Ghasemi

Publikacja w tej sprawie jest dostępna w Materials Horizons i opisuje, jak koncepcja materiałów o kontrolowanym pękaniu otwiera drogę dla innowacji w materiałach stosowanych w przemyśle lotniczym czy energetyce wiatrowej. Mowa również o zastosowaniach wszędzie tam, gdzie oblodzenie jest problemem. Mowa chociażby o turbinach wiatrowych, gdize lód może prowadzić do 80% spadku produkcji energii.