Załoga francuskiej fregaty odczuła namiastkę wojny w teście Aster-15

Przeciwlotniczy test z pociskiem Aster-15 w roli głównej zakończony sukcesem

W tym teście wzięła udział fregata FS Bretagne (D-655), czyli okręt francuskiej marynarki wojennej typu Aquitaine, która to wystrzeliła pocisk ziemia-powietrze Aster 15 podczas ćwiczenia obrony powietrznej w Zatoce Biskajskiej. Pochwalono się nawet momentem odpalenia tego pocisku na nagraniu udostępnionym na Twitterze i potwierdzono, że w tych ćwiczeniach fregata FS Bretagne skutecznie zaangażowała cele powietrzne symulujące zagrożenia lotnicze. Według komunikatu prasowego francuskiego Ministerstwa Obrony strzelanie na żywo zostało przeprowadzone rzeczywiście w ramach realistycznego scenariusza.

W celu przygotowania się do walki o wysokiej intensywności, to wystrzelenie odbyło się w ramach realistycznego scenariusza przeprowadzonego przez oficera Wydziału Szkolenia Sił Marynarki Wojennej z wykorzystaniem zasobów centrum testów rakietowych Dyrekcji Generalnej Uzbrojenia (DGA). Scenariusz ten zakładał patrolowanie wybrzeża wrogiego państwa przez Bretagne. Nieświadoma rzeczywistego czasu ataku załoga Bretagne udowodniła swoją zdolność do adaptacji i szybkiej reakcji w sytuacji bojowej, z powodzeniem rozmieszczając wszystkie swoje środki samoobrony na średnim i krótkim dystansie

Golfe de Gascogne, 7/92022. La FREMM Bretagne, en entraînement, se prépare au combat de haute intensité. Soudain, une menace missile est détectée. L’équipage a très peu de temps pour détruire la menace en tirant un missile anti-aérien Aster 15. ⤵️ pic.twitter.com/gUTbra2Drh — Marine nationale (@MarineNationale) September 15, 2022

Podczas najważniejszego momentu testu fregata FS Bretagne najpierw wykryła zagrożenia i rozmieściła przeciwdziałające im wabiki elektromagnetyczny, a następnie zniszczyła cel powietrzny za pomocą swojego działa 76 mm. Kluczowa chwila objęła oczywiście wystrzelenie 310-kilogramowego pocisku Aster 15 o zasięgu od 1,7 do 30 kilometrów, który osiąga prędkość do 1400 m/s i który w tym szczególnym teście z powodzeniem przechwycił symulowane zagrożenie, co możecie obejrzeć powyżej.