Qualcomm ogłasza nowe układy Snapdragon, które wkrótce napędzą pierwsze smartfony

Choć większość uwagi skupiamy zwykle na flagowych układach, to nie można też zapominać o tych z niższej półki, które napędzają średnio- i niskopółkowe smartfony. Qualcomm przedstawił właśnie dwa nowe układy – Snapdragon 6 Gen 1 i Snapdragon 4 Gen 1. Przyjrzyjmy się im bliżej.

Premiera układów Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 i Snapdragon 4 Gen 1

Już sam proces produkcyjny, w którym wykonano nowe układy, jasno wskazuje, dla jakich urządzeń będą przeznaczone. Snapdragon 6 Gen 1 wykonany w 4 nm procesie trafi do średniej półki, ale wedle informacji, na pierwsze smartfony przez niego napędzane będziemy musieli poczekać do pierwszego kwartału 2023 roku. Snapdragon 4 Gen 1 wyprodukowano w 6 nm procesie i jego rzeczywistą wydajność sprawdzimy już w tym kwartale, a pierwszym modelem, w którym zostanie wykorzystany będzie IQOO Z6 Lite.

Jeśli interesuje Was pełna specyfikacja procesorów, niestety nie mamy dla Was dobrej wiadomości – Qualcomm na ten temat poskąpił nam szczegółów. Wiadomo jedynie, że główne rdzenie Snapdragona 6 Gen 1 osiągną taktowanie 2,2 GHz, zaś w drugim układzie mowa o 2,0 GHz. Oba są układami ośmiordzeniowymi, ale z jaką grafiką je połączono? Tego też nie wiadomo.

Czytaj też: Nie tylko Snapdragon, ale też Dimensity – TSMC zgarnia produkcję tegorocznych flagowych układów

Qualcomm jednak chętnie wypowiedział się na temat wzrostów wydajności. W przypadku mocniejszego układu mowa o 35% wzroście wydajności graficznej, 40% wzroście wydajności obliczeniowej względem… no cóż, właściwie to nie wiadomo względem którego dokładnie poprzedniego chipsetu są to wzrosty. Nieco łatwiej oszacować to w przypadku Snapdragona 4 Gen 1, bo Qualcomm ma w ofercie tylko Snapdragona 480 i 480+ (jeśli chodzi o serię 4xx). Tutaj z kolei mówi się o 15% wzroście szybkości procesora i o 10% mocniejszym procesorze graficznym.

Czytaj też: Doczekaliśmy się. Seria Huawei Mate 50 zadebiutowała oficjalnie

Snapdragon 6 Gen 1 obsługuje łączność Wi-Fi 6E i modem Snapdragon X62 5G czwartej generacji. Obsługuje natywne przechwytywanie obrazu HDR i aparatu 200 Mpix. Mamy też silnik AI Qualcomm 7. generacji, który pomaga w uzyskaniu efektu bokeh oraz ogólnej optymalizacji wydajności i energii.

Czytaj też: Anker prezentuje ekologiczne przewody USB-C… z roślin

Nieco starszy silnik AI trafił do drugiego SoC. Snapdragon 4 Gen 1 zapewni obsługę wyświetlaczy o rozdzielczości Full HD+ i częstotliwości odświeżania 120 Hz, a także kamer 108 Mpix. Mowa też o łączności 5G za pośrednictwem modemu Snapdragon X51 5G, jednak producent nie wspomniał nic o wsparciu dla Wi-Fi 6E.