Nie tylko Snapdragon, ale też Dimensity – TSMC zgarnia produkcję tegorocznych flagowych układów

Po problemach z przegrzewaniem (i nie tylko) SoC Snapdragon Gen 1 produkowanych przez Samsunga, Qualcomm ogłosił przejście do TSMC. Tajwańska firma nie tylko dostarczyła Snapdragona 8+ Gen 1, ale również zajmie się produkcją innych układów nowej generacji, na czele z nadchodzącym flagowcem. Co ciekawe, nie będą to tylko chipsety Snapdragon, bo także konkurencja ma skorzystać z usług TSMC.

TSMC zajmie się wyprodukowaniem nowych układów Snapdragon i Dimensity

Snapdragon 8 Gen 1, choć niewątpliwie cechował się wzrostem wydajności w stosunku do Snapdragona 888 czy 888+, miał również sporo problemów swoich poprzedników. Wyprodukowany w 4 nm procesie produkcyjnym Samsunga układ nadal się przegrzewał. Jakby tego jeszcze było mało, doszły problemy z jakością i słaba wydajność produkcyjna (podobno). Dlatego właśnie Qualcomm zdecydował się przenieść produkcję do TSMC, skąd “wyszedł” debiutujący w połowie roku Snapdragon 8+ Gen 1. Przy okazji ogłoszono, że tajwańska firma zajmie się też kolejną generacją flagowca. No właśnie — flagowca, czyli serii Snapdragon 8.

Tymczasem pojawiły się nowe doniesienia, które wskazują, że TSMC przejmie produkcję wszystkich układów nowej generacji i to nie tylko Qualcomma, ale również MediaTek. Dotyczyć ma to flagowych SoC Snapdragon 8 Gen 2 i Dimensity 9100, a także średniopółkowych chipsetów Snapdragon 7 Gen 2 i Dimensity 8200.

Wedle informacji, na razie układy Snapdragon (flagowy i średniopółkowy) są na późniejszym etapie rozwoju niż Dimensity, co raczej nie dziwi, biorąc pod uwagę fakt, że Snapdragon 8 Gen 2 ma zadebiutować w połowie listopada, a o Dimensity 9100 jeszcze się nie wspomina. Jeśli przeciek się potwierdzi, TSMC zgarnie produkcję większości układów, które w przyszłym roku będą napędzały smartfony z najwyższej i średniej półki.