Samsung wprowadza nowe funkcje dla starszych urządzeń z serii Galaxy Z i Galaxy Watch

Samsung zapowiedział, że już wkrótce starsze generacje składanych smartfonów z serii Galaxy Z, a także smartwatchy Galaxy Watch dostaną aktualizacje do najnowszych wersji One UI. To z kolei oznacza sporo nowych funkcji.

One UI 4.1.1. także dla starszych modeli Galaxy Z

Najnowsza wersja nakładki Samsunga jest już dostępna w wersji 4.1.1., a stosowne aktualizacje zostały już wdrożone na składanych smartfonach Galaxy Z Fold 4 i Z Flip 4 oraz Galaxy Z Fold3 i Z Flip3. Jeśli posiadacie poprzednie generacje składanych urządzeń producenta i zastanawiacie się, czy również otrzymacie najnowszą wersję One UI – mamy dla Was odpowiedź. Samsung potwierdził, że Galaxy Z Fold 2, Galaxy Z Flip i Galaxy Z Fold zostaną zaktualizowane do One UI 4.1.1.. Niestety firma nie podała dokładnych ram czasowych, więc trzeba w tym wypadku uzbroić się w cierpliwość.

Samsung Galaxy Z Flip3

Jakie nowości zostaną wprowadzone wraz z aktualizacją? Tych jest całkiem sporo, bo pojawi się pasek zadań pozwalający szybko przełączać się pomiędzy aplikacjami. Dostępna będzie też opcja “przeciągnij i upuść”, która otwiera podzielony widok. Samsung wprowadzi też nowy gest wykonywany dwoma palcami — ten natychmiastowo przełączy aplikacje z trybu pełnoekranowego na podzielony ekran w celu zwiększenia naszej produktywności.

Nowa nakładka jeszcze bardziej wykorzysta ekran zewnętrzny, bo po aktualizacji, podczas robienia komuś zdjęcia, ta osoba będzie mogła widzieć podgląd na zewnętrznym ekranie. Dodatkowo w Galaxy Z Flip ekran okładki dostanie więcej funkcjonalności, bo z jego poziomu będzie można nawiązywać połączenia z ulubionymi kontaktami, odpowiadać na SMS-y za pomocą funkcji zmiany głosu na tekst czy też oddzwaniać na nieodebrane połączenia. Samsung da też dostęp do szybkich ustawień, takich jak latarka, tryb samolotowy czy Wi-Fi.

Aktualizacja także dla starszych zegarków Galaxy Watch

Samsung wydał też One UI Watch 4.5, który w pierwszej kolejności trafił do modeli z serii Galaxy Watch5, a teraz stosowne aktualizacje zostały udostępnione dla Galaxy Watch4 i Watch4 Classic. Tutaj wśród nowości znalazło się sześć interaktywnych tarcz zegarka, dodatkowe dostosowania i nowa klawiatura QWERTY.

Samsung Galaxy Watch4

Zapowiedziano ponadto, że również Galaxy Watch3 i Watch Active 2 dostaną aktualizację oprogramowania, wraz z którą ich posiadacze będą mogli skorzystać z “wybranych funkcji” One UI Watch 4.5. Mowa o dwóch nowych tarczach zegarka, funkcji analizującej chrapanie, a także o obsłudze pomiaru ciśnienia krwi i EKG w aplikacji Samsung Health Monitor. Niestety i w tym przypadku nie poznaliśmy harmonogramu aktualizacji.