Nadchodzi Redmi Note 11 Pro 2023, czyli kolejny odgrzewany kotlet

Producenci smartfonów lubią serwować nam tzw. odgrzewane kotlety, czyli starsze modele w lekkim odświeżeniu. Tym razem wydawało się, że nadchodzący Redmi Note 11 Pro 2023 będzie właśnie takim urządzeniem, bo sądząc po zdjęciu w bazie IMEI — wygląda jak Redmi Note 10 Pro. Natomiast z danych Konsoli Google Play dowiadujemy się, co takiego znajdzie się “pod maską”.

Co będzie miał do zaoferowania Redmi Note 11 Pro 2023?

Przede wszystkim ujawniono, że smartfon będzie napędzany przez układ Snapdragon 712 sparowany z procesorem graficznym Adreno 616. Warto jednak wspomnieć, że może być to błąd Konsoli Google Play, a w rzeczywistości smartfon dostanie Snapdragona 732G, czyli taki sam, jaki znajduje się w Note 10 Pro. Miałoby to więcej sensu, bo Snapdragon 712 jest dość leciwym procesorem, który raczej nie wróży nam zbyt dużej wydajności smartfona. W konsoli znalazła się też informacja o wyświetlaczu o rozdzielczości 1080 x 2400p z gęstością pikseli 440ppi. Natomiast certyfikacja FCC ujawnia, że Redmi Note 11 Pro 2023 będzie działał pod kontrolą MIUI 13.

Czytaj też: Pojawiają się kolejne szczegóły na temat nowych składanych smartfonów Oppo Find N

Jeśli faktycznie w Konsoli Google Play pojawił się błąd, to spodziewamy się, że pozostała specyfikacja raczej nie będzie odbiegać od tego, co oferował Note 10 Pro. Oznacza to więc 6,67-calowy panel AMOLED o rozdzielczości FHD+ i częstotliwości odświeżania 120 Hz, 8 GB RAM i 128 GB pamięci wbudowanej. Oprócz tego smartfon powinien dostać poczwórny system aparatów z jednostką główną 108 Mpix, obiektywem ultraszerokokątnym 8 Mpix, 5-megapikselowym czujnikiem makro i 2-megapikselowym czujnikiem do pomiaru głębi. Z przodu powinien znaleźć się 16-megapikselowy aparat do selfie, a za zasilanie odpowie bateria o pojemności 5020 mAh z szybkim ładowaniem 33W.