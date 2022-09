Pojawiają się kolejne szczegóły na temat nowych składanych smartfonów Oppo Find N

Znany leakster Digital Chat Station zdradza szczegóły na temat nadchodzących “składaków” Oppo Find N

Wedle przecieku, producent rozpoczął już produkcję obu smartfonów. Oppo Find N2 pojawia się pod kryptonimem “White Swan”, natomiast model z klapką nosi nazwę “Dragonfly”. Co interesujące, w obu urządzeniach ma znaleźć się Snapdragon 8+ Gen 1, co może wskazywać na premierę przed listopadem, czyli przed premierą Snapdragona 8 Gen 2. Może być to również celowe działanie, by trochę obniżyć cenę urządzeń, kosztem nieco niższej wydajności . Niestety — informacje o specyfikacji na tym się kończą. Ujawniono jednak, że rzekomy Find N2 (lub Find N Fold, bo taka nazwa przewinęła się w poprzednich plotkach) będzie dostępny w takich kolorach, jak: czarny, biały i zielony. Natomiast model z klapką dostanie czarny, biały i fioletowy wariant kolorystyczny.

Warto wspomnieć o tym, że jakiś czas temu w Europejskim Urzędzie ds. Własności Intelektualnej zarejestrowano dwa składane modele od Oppo – Find N Fold i Find N Flip. Rejestracja nazw w europejskim urzędzie potwierdza plotki, że tym razem doczekamy się globalnej premiery tych nowych składanych urządzeń. A przynajmniej na to się zapowiada, bo oczywiście finalnie Oppo może jeszcze zmienić zdanie.

Jeśli faktycznie premiera nowych składanych smartfonów Oppo Find N ma odbyć się jeszcze w tym roku, to spodziewamy się, że kolejne tygodnie przyniosą nam więcej informacji na ich temat.