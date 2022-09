Revolut Pay – zapłacisz za zakupy jednym kliknięciem i jeszcze na tym zarobisz

Za zakupy możemy zapłacić Revolut Pay na dwa sposoby. Jeśli za pomocą komputera robimy zakupy w sklepie internetowym, który obsługuje ten typ płatności, wystarczy zeskanować wyświetlony na stronie kod QR. Inną metodą jest wykorzystanie oficjalnej aplikacji Revoluta, w sytuacji kiedy robimy zakupy przez telefon.

Biznesy działające w Wielkiej Brytanii i na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (zatem również w Polsce) mogą już zgłaszać się do uruchomienia nowego typu płatności w swoich sklepach internetowych. Zdaniem Revoluta rozwiązanie dodatkowo obniża odsetek koszyków porzuconych przez klientów w trakcie zakupów.

Revolut Pay umożliwia sprzedawcom przyjmowanie płatności w 20 walutach, przy stosunkowo niewielkim koszcie

Jako klient transakcje w Revolut Pay potwierdzamy czytnikiem linii papilarnych w telefonie lub systemem Face ID. Sukces nowego rozwiązania będzie zależeć od liczby sklepów, które zdecydują się na wdrożenie systemu. Osoby niebędące klientami Revoluta mogą użyć swoich kart płatniczych Mastercard i Visa do płacenia w systemie Revolut Pay.

Czytaj też: Płatności online w Polsce. Tradycyjne przelewy powoli odchodzą do lamusa. Co zamiast nich?

Wyróżnikiem Revolut Pay na tle innych systemów płatności jest cashback, czyli możliwość odzyskania drobnej kwoty jako bonus za dokonane zakupy. Czy takie rozwiązanie zachęci klientów do spróbowania nowej formy szybkich płatności za zakupy online? Na odpowiedź przyjdzie nam jeszcze poczekać.

Warto przypomnieć, że w ostatnim czasie Revolut uruchomił również dla polskich klientów płatności odroczone Pay Later. Pozwalają one rozłożyć koszt zakupów do kwoty 5000 zł na trzy raty. Co ciekawe, rozwiązanie działa zarówno przy zakupach online, jak i w sklepach stacjonarnych.