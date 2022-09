Niemowa czy gaduła? Już wiadomo, który robot wzbudzi więcej zaufania u ludzi!

Pomysł na zbadanie kwestii mowy u robotów pojawił się po wynikach poprzednich badań. Naukowcy z Uniwersytetu w Lund przyglądali się, jak zmienia się zaufanie człowieka do humanoidalnego robota, kiedy ten prezentuje nieprawidłowe zachowanie wynikające z jakiegoś błędu technicznego (określane przez nich „wadliwym zachowaniem”).

Wówczas okazało się, że tracimy ufność do maszyn, kiedy te nie działają jak trzeba. A co, jeśli dany robot byłby w stanie mówić i tłumaczyć swoje zachowanie oraz powstałe błędy techniczne? To zagadnienie zostało poruszone przez szwedzkich badaczy, a jego wynikami podzielili się podczas warsztatów Scrita na międzynarodowej konferencji robotycznej w Neapolu (z czego abstrakt można przeczytać w Arxiv).

Robot mówiący czy milczący? Najlepiej, żeby był sprawny

Naukowcy przeprowadzili badania na grupie roboczej 227 uczestników, którym pokazano film. Na nagraniu humanoidalny robot społeczny prezentował różne typy zachowań – prawidłowe bez usterek oraz wadliwe. Również rozdzielono te zachowania na te prezentowane bezgłośnie i te, kiedy robot tłumaczył swoje działanie.

Następnie po obejrzeniu filmu, uczestnicy wypełnili ankietę, wypowiadając się na temat tego, jaki stopień zaufania czuli do robota w konkretnych momentach. Okazało się, że ludzie najbardziej czuli ufność do robota działającego bez żadnych usterek, co jest całkowicie zrozumiałe.

W drugiej kolejności grupa robocza najbardziej ceniła sobie wadliwe zachowanie robota, ale z mową. Może to przypominać reakcję podobną, jak w relacjach międzyludzkich – bardziej ufamy osobom, które pomimo błędów nadal z nami rozmawiają, a nie zaczynają milczeć jak grób.

Wyniki badań są cenne z punktu widzenia kolejnych generacji robotów humanoidalnych. Przyszli producenci maszyny mających na celu służenie człowiekowi i wchodzenie z nim w bezpośrednią interakcję powinny mieć zdolność mówienia. Tylko wtedy będziemy bardziej im ufać.