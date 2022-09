Ryugu odsłania swoje tajemnice. Już wiemy, skąd pochodzi ta planetoida?

Naukowcy z Lawrence Livermore National Laboratory (LLNL) dokonali ważnego odkrycia dotyczącego Ryugu. Wreszcie może się udac stwierdzić, fragmentem jakiego ciała niebieskiego jest ta planetoida. Szczegóły opisano w czasopiśmie Nature Astronomy.

W grudniu 2014 r. Japońska Agencja Eksploracji Aerokosmicznej (JAXA) wystrzeliła w kierunku planetoidy Ryugu sondę kosmiczną Hayabusa2. W grudniu 2020 r. na Ziemię trafiła kapsuła z fragmentami obiektu, które zostały poddane licznym analizom.

Tajemnicze pochodzenie Ryugu

(162173) Ryugu to planetoida z grupy Apolla, która okrążą Słońce w ciągu 1 roku i 109 dni w średniej odległości 1,19 j.a. Została ona odkryta w 1999 r. w ramach projektu LINEAR. Nazwa planetoidy pochodzi od japońskiego słowa Ryūgū-jō, nazwy podwodnego pałacu władcy mórz w japońskiej legendzie o Tarō Urashimie.

Już od dawna wiadomo, że Ryugu jest starożytnym fragmentem większego obiektu, który uformował się wcześnie w historii Układu Słonecznego (tuż po narodzinach naszej gwiazdy). Próbki planetoidy są trochę jak wehikuł czasu, bo pozwalają na rozszyfrowanie, z jakiego materiału uformował się Układ Słoneczny. Powstał on z chmury wirującego gazu i pyłu będącej szczątkami poprzednich generacji gwiazd. Ten gwiezdny pył jest wbudowany w ciała obiektów pochodzących z tamtych czasów – jak Ryugu.

C0009 pomaga określić pochodzenie Ryugu

Wykorzystując spektrometr masowy jonów wtórnych, kosmochemik Ming-Chang Liu odkrył, że jedna cząstka – nazwana C0009 – różni się mineralogicznie od innych cząstek Ryugu, ponieważ zawiera niewielką ilość (~0,5%) bezwodnych krzemianów. Inne badane do tej pory cząstki zawierały więcej minerałów filokrzemianowych i węglanowych, co sugeruje, że planetoida Ryugu przeszła rozległą wodną przemianę na swoim ciele macierzystym, podobną do rzadkich mineralogicznie zmienionych, ale prymitywnych chemicznie chondrytów CI.

Dane dostarczają silnych dowodów na to, że ameboidalne agregaty oliwinu i bogate w magnez chondryty, dwa rodzaje wysokotemperaturowych obiektów, które uformowały się w mgławicy słonecznej, akreowały do ciała macierzystego Ryugu. Ming-Chang Liu

Wyniki pomiarów izotopów tlenu bezwodnych krzemianów Ryugu mają silne implikacje dla zrozumienia pochodzenia tej planetoidy.