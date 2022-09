Wyhodowali ryż w niecodziennej lokalizacji. To kolejny krok w eksploracji przestrzeni kosmicznej

Wykonywanie długodystansowych lotów to nie tylko wyzwanie natury inżynieryjnej, ale również wiele problemów związanych z logistyką. Jeden z nich wiąże się z dostępem do żywności.

Właśnie dlatego chińscy naukowcy postanowili przekonać się, czy będą w stanie wyhodować ryż w przestrzeni kosmicznej. Do realizacji tego celu posłużyła im jeszcze świeża stacja kosmiczna Tiangong, której główny moduł został wyniesiony w kwietniu tego roku.

Czytaj też: Klęska suszy w Chinach. W walce z kryzysem ma pomóc ta metoda

Zheng Huiqiong będący przedstawicielem Chińskiej Akademii Nauk powiedział w wywiadzie udzielonym China Daily, że jeśli ludzkość zamierza wylądować na Marsie i zbadać tę planetę, transport żywności z Ziemi nie wystarczy, aby umożliwić astronautom przetrwanie lotu oraz pobytu na miejscu. Zdolność do uprawy żywności na orbicie była do tej pory nie lada wyzwaniem, co dodatkowo zwiększa prestiż chińskich osiągnięć.

Ryż został wyhodowany na pokładzie chińskiej stacji kosmicznej Tiangong

Nasiona zostały wyhodowane na pokładzie Laboratorium Kosmicznego Wentian. Jego rozmieszczenie na orbicie miało miejsce kilka tygodni temu, pod koniec lipa. Na miejscu znalazło się osiem różnych eksperymentów. Jeden z nich zawierał rzecz jasna ziarnka ryżu, które obecnie są już sadzonkami. Jak dodaje Zheng, ich rozwój przebiega bardzo dobrze.

Czytaj też: Mamy to! Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba wykonał historyczne zdjęcie egzoplanety

Być może pamiętacie, że to nie pierwsze przygody Chińczyków z kosmicznym ryżem. W tym przypadku chodziło jednak o wykazanie, że możliwa jest hodowla tej rośliny od podstaw i wykonanie przez nią pełnego cyklu życia. Innymi słowy, ziarnka rozwinęły się do sadzonek, te staną się w pewnym momencie w pełni rozwiniętymi roślinami, by ostatecznie dać nadające się do spożycia ziarna. Naukowcy zbadają w międzyczasie wpływ mikrograwitacji na ten cykl. I choć do wydania plonów potrzeba jeszcze nieco czasu, to chińscy tajkonauci z pewnością są na dobrej drodze do osiągnięcia tego celu.